Keski-Pohjanmaan sosiaali-ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite aloitti toimintansa 1.1.2017. Soiten hallitus päätti kokouksessaan 19.12.2016 toimitusjohtajan esityksestä yhtenäistää toimialueen asiakas- ja potilasmaksut, mikä ilmeisesti oli suora kopio Kokkolan maksutaulukoista.

Tehostetun palveluasumisen käyttövaraksi vahvistettiin 15 % nettotuloista, vähintään 107 euroa, joka on laitoshoidon käyttövara. Olisi mielenkiintoista tietää, paljonko käyttövarat olivat siihen aikaan eri kunnissa.

Jos mennään ajassa taaksepäin ennen Lohtajan, Kälviän, Ullavan ja Kokkolan kuntaliitosta, eräs tuttava muisteli äitinsä käyttövaran olleen 240 euroa tämän asuessa Lepolassa.

Tekikö Soiten hallitus tietoisesti vai tietämättään päätöksen Suomen pienimmästä käyttövarasta? Tällä hetkellä käyttövara on 110 euroa. Vertailun vuoksi Kallion

alueella se on 150 euroa, Selänteen alueella käyttövaran suuruus ei käy selville Selänteen sivuilta. Muita vertailulukuja: Seinäjoki 220 tai 280 euroa, Vaasa 220 euroa, Vantaa ja Oulu vähän yli 250 euroa, Etelä-Karjalan Essote 190 euroa.

Soiten hoivamaksu sisältää normaalin hoivan lisäksi myös lääkäripalvelun, laboratorionäytteet ja kuvantamisen. Positiivinen yllätys, sillä asiasta ei ole mitään mainintaa Soiten sivuilla. Tarkistin asian toimialuejohtaja Ritva Jämsältä.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Paljonkohan tämä maksaa vuositasolla Soitelle per asukki? Tehostetun palveluasumisen käyttövara on pieni, lakimuutoksen 1.7. jälkeen käyttövara on vähintään 164 euroa. Se voisi olla suurempi, kysymys on tulonsiirrosta. Mikäli käyttövara on 190–250 euroa, hoivamaksu on pienempi, mutta kulut eivät pienene, joten aukko on katettava kuntien verotuloilla.

Soiten hallituksessa on tietoisesti tai tietämättä valittu linja, jossa ensisijaisesti rokotetaan pienituloisia eläkeläisiä. Onko valittu linja "sosiaalisesti oikeudenmukainen vai alkiolainen", tuskin kumpaakaan. Päätöksen ovat tehneet edustajat puoluekannasta riippumatta yksimielisesti.

Haluan vielä korostaa, että läheiseni hoito ja hoiva on ollut erinomaista. Palvelu- ja maksupäätökset sekä laskut ovat tulleet pyytämättä.

Heikki Kivelä

Kälviä