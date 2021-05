Lukijan mielipide: Lisää koulunuorisotyöntekijöitä Kokkolaan

Suomessa on jo pitkään puhuttanut lasten ja nuorten pahoinvointi – koulukiusaaminen, koulupudokkaat, ylisukupolvinen syrjäytyminen, eriarvoistuminen. Korona-aika on kasvattanut näitä haasteita entisestään ja tuonut ne myös entistä näkyvämmiksi.

Kuluvalla hallituskaudella on saatu aikaan historiallinen oppivelvollisuuden uudistus, joka takaa maksuttoman toisen asteen koulutuksen jokaiselle nuorelle. Tämä on todella merkittävä yhdenvertaisuusteko ja askel kohti entistä tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. Pohja on luotu, mutta nyt tarvitaan kuntien toimia, jotta jokainen nuori voi myös hyödyntää tarjolla olevan koulutuksen. Ja vastavuoroisesti yhteiskunta saa aktiivisia veronmaksajia tulevaisuuden kehityksen turvaksi.

Toiselle asteelle tullessaan nuoren elämässä on jo ehtinyt tapahtua monenlaista ja lähtökohdat toisen asteen opintoihin ovat hyvin vaihtelevat. Jotta nuori voi koulutuksesta hyötyä, hänellä on oltava jo omaa elämänhallintaa, opiskelutaitoja, motivaatiota. Meillä on kuitenkin paljon nuoria, joiden kohdalla nämä edellytykset eivät ole päässeet syystä tai toisesta kehittymään peruskouluvuosina. Niinpä tarvitsemme nyt oppivelvollisuusuudistuksen rinnalle ja tueksi myös ennaltaehkäiseviä toimia vahvistamaan nuorten matkaa kohti aikuisuutta.

Yksi ratkaisu tähän on mielestämme se, että palkkaamme lisää koulunuoristyöntekijöitä Kokkolaan. Nuoret tarvitsevat aikuisia, joita on helppo lähestyä, jotka kysyvät ja kuuntelevat. Aikuisia, jotka puuttuvat kiusaamiseen tai ohjaavat oikean tukipalvelun piiriin. Kouluyhteisöissä puolestaan tarvitaan henkilöitä, jotka voivat kehittää kasvatuskumppanuutta, koulun yhteisöllisyyttä sekä nuorten osallisuutta.

Koulunuorisotyöntekijöitä löytyy jo monesta kunnasta, myös Kokkolasta. Koulunuorisotyöntekijä on läsnä oleva ja kiireetön aikuinen, jonka tehtävänä on lisätä opiskelijoiden viihtymistä, ennaltaehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä sekä vahvistaa osallisuutta.

Koulunuorisotyön vahvistaminen Kokkolassa on yksi tekijä siinä, että nuoren kasvua voitaisiin tukea monella eri osa-alueella kohti sellaisia valmiuksia, että toisen asteen koulutus sujuu. Nuoren itsetunnon vahvistaminen ja kokemus siitä, että hän on tärkeä ja osaava on äärimmäisen tärkeää. Lisäksi nuori saa kokemuksen siitä, että vaikeuksien tullessa kohdalle, apua on saatavissa.

Tukemalla lapsia ja nuoria monipuolisesti koko koulupolun ajan, saamme nuorten koko potentiaalin esiin. Matalan kynnyksen tuki ja ennaltaehkäisevä työ on myös taloudellisesti järkevä sijoitus, sillä se maksaa itsensä tulevaisuudessa takaisin. Tärkeintä kuitenkin on se, että näin voimme tuoda nuorille uskoa ja luottamusta tulevaisuuteen.

Nyt koronapandemian aikana valtio on tukenut kuntia merkittävillä rahasummilla, joita ei ole tarkoitettu kuntatalouden tasapainottamiseen vaan koronan jättämien jälkien korjaamiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Voisiko yksi ratkaisu siis olla panostaminen ennaltaehkäisevään ja korjaavaan työhön kouluissa palkkaamalla koulunuorisotyötekijöitä Kokkolan kouluihin – kaikille asteille?