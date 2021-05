Lukijan mielipide: Tehkäämme Kalajoesta myös viiden tähden vanhustenhoitokaupunki

Kotihoidon kenttä on kauttaaltaan haastava kaikkialla Suomessa. Kasvava vanhusväestö tarvitsee yhä enemmän terveys- ja hoivapalveluita. Tavoitteena on ollut hoitaa mahdollisimman pitkään vanhuksia kotona. Laitospaikkoja on vähennetty ja kotiin annettavien palveluiden osuus on kasvanut Kalajoellakin. Vaikka kotihoidon työntekijöiden lukumäärää on lisätty, on palveluiden kysyntä kasvanut sitä nopeammin.

Kotihoidon työntekijät tekevät parhaansa, mutta riittämättömät resurssit; kiire ja ajanpuute aiheuttavat uupumusta ja sairauspoissaoloja. Tämä osaltaan on johtanut työntekijöiden ja lähiesimiesten vaihtuvuuteen. Kaikki nämä seikat vaikuttavat myös asiakkaiden hyvinvointiin.

Olisi hyvä käydä arvokeskustelua, mihin suuntaan Kalajoen kaupungin rahoja kohdennetaan. Kotihoidon kenttä tarvitsee kipeästi riittävät henkilöresurssit sekä ajanmukaiset tilat ja työvälineet. Tehkäämme Kalajoesta myös viiden tähden vanhustenhoitokaupunki.