Halkokarin koulun vanhempien mielipide: Uudet vaalit, uusi valtuusto, uusi koulu Halkokarille!

Halkokarin lapsiperheille tulevan valtuustokauden tärkein päätös on uuden koulun rakentamispäätös ja sen sitova aikataulu.

Tällä hetkellä lapset jaetaan päiväkodin, liikehuoneiston ja koulun tiloihin, joista osa on luokiteltu jo vuosia sitten väliaikaisratkaisuksi. Yläkoulu on aina sijainnut Hakalahdessa. Kaupunginhallitus on päättänyt keväällä 2019 esiselvityksen perusteella, että Halkokarin uuden koulun hankkeesta laaditaan tämän vuoden loppuun mennessä kaksi vaihtoehtoista suunnitelmaa, jotka tuodaan kaupunginhallitukselle päätettäväksi. On lasten oikeus, myös halkokarilaisten, että he saavat käydä koulua turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä.

Piispanmäen monitoimitalon rakentamisen on suunniteltu olevan valmis v. 2024. Piispanmäen valmistumisen jälkeen Halkokarin koulu muuttuu yhtenäiskouluksi, joka tarkoittaa opetuksen järjestämistä myös Halkokarin alueen 7.-9.-luokkalaisille.

Hakalahden koulun toimiminen väistötiloina kaikille Halkokarin koulun oppilaille rakentamisprojektin aikana olisi paras ratkaisu. Tämä siirtymä ja evakossa oltava aika ei voi olla pitkä, koska Hakalahden koulun tilat eivät ole nekään ajanmukaisessa kunnossa. Yhtenäiskouluksi muututtaessa on uuden Halkokarin koulun rakentamisen aikataulun ja suunnitelmien oltava selvillä.

Uuden monitoimitalon rakentaminen on ainut järkevä ratkaisu, jotta alueen lasten, sitoutuneen ja ammattitaitoisen henkilökunnan turvallinen, pedagogisesti nykyaikainen opetusympäristö toteutuisi. Silloin saman katon alla toimisivat päiväkoti, esiopetus ja koululuokat 1–9.

Monitoimitalon sijoittaminen laajenevan kaupunginosan ytimeen on kaupungin Ehyt polku -strategian mukaista ja tuo lapsiperheiden arkeen vaivattomuutta ja osaltaan vähentää arjen kuormittavuutta.

Kuka lupaa huolehtia Halkokarin lasten turvallisesta tulevaisuudesta ja oikeudesta laadukkaaseen ja tasa-arvoiseen opetusympäristöön?