Haapajärven VPK:n hallituksen puheenjohtajan Marika Lehtisen mielipide: Varallaolon päättyminen ei ollut VPK:n tahto

Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen johtokunta teki perjantaina 30.4.21 päätöksen varallaolon päättymisestä alueella asteittain 1.6.2021 alkaen Pelastuslaitoksen esityksen mukaisesti.

Haapajärven VPK:lla on palokuntasopimus Pelastuslaitoksen kanssa, tämän sopimuksen myötä VPK on varallaolon kautta vastannut toimintavalmiudesta. Tämä tarkoittaa, että VPK:n hälytysosaston sammutusmiehet ovat vuoroviikoin sitoutuneet varallaoloon ja ylläpitäneet toimintavalmiutta. Lyhyesti, lähteneet keikalle hälytyksen tullessa. Tämä toimintamalli on ollut käytössä noin 50 vuoden ajan. Toiminta on ollut järjestäytynyttä, jäsenet ovat siihen sitoutuneet ja sopimus on täytetty.

Mitä tapahtuu nyt, kun varallaolo loppuu? Se tarkoittaa, etteivät VPK:n sammutusmiehet enää toimi valmiudessa. Tämä toimintavalmius tullaan jatkossa ylläpitämään Pelastuslaitoksen vakituisen henkilöstön kautta.

Haluan tuoda esille, ettei varallaolon lopettaminen ollut Haapajärven VPK:n tahto. Ikävä kyllä sopimuspalokunnan vaikuttamismahdollisuudet tässä asiassa olivat heikot.

Haapajärven VPK ei missään vaiheessa ole myöskään vastustanut vakituista palokuntaa. Miksi olisi? Vakituinen palokunta lisää kuntalaisten turvallisuutta ja toimintavalmiutta alueella onnettomuustilanteissa. Ehdottomasti hyvä asia alueen turvallisuuden kannalta.

Olisimme halunneet kuitenkin varallaolon jatkuvan. Miksi? Koska vakituinen henkilöstömäärä alueella ei tule kaikissa tilanteissa riittämään. Ilman varallaoloa VPK:n sammutusmiehillä ei ole enää mahdollista osallistua hälytystoimintaan sillä valmiudella, mikä tähän saakka on ollut. Nämä miehet käyvät töissä, jokaisella on omat kuvionsa siviilielämässä. Kukaan ei voi olla koko ajan valmiudessa lähtemään. Tämä on täysin ymmärrettävää. Varallaolon loppumisen myötä menetetään selkeä ja hyvä toimintamalli, joka on turvannut toimintavalmiutta.

Haluan tuoda esille myös sen, etteivät julkisuudessa esillä olleet kanteet palkkasaatavista kosketa Haapajärven VPK:ta. Pääsääntöisesti näissä on kyse Pelastuslaitoksen vakituisesta henkilöstöstä.

Haapajärven VPK tulee jatkamaan toimintaansa ja toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla kuntalaisten turvallisuuden hyväksi. VPK:n hälytysosaston sammutusmiehet tulevat myös tulevaisuudessa osallistumaan mahdollisuuksien mukaan pelastustoimintaan, tämän asian osalta neuvotteluja Pelastuslaitoksen kanssa ei ole vielä käyty.

VPK-toiminta Haapajärvellä on saanut alkunsa 1936. Kylän miehet yhdistivät voimiaan ja perustivat VPK:n. Maailma muuttuu, se on totta. Mutta onnettomuuksia tulee olemaan myös jatkossa. Palokuntahenki tarkoittaa yhteisöllistä toimintaa yhteisen turvallisuuden eteen. Tämän aatteen mukaisesti tulemme toimimaan myös jatkossa.

Varallaolon loppuminen on sopimuspalokunnalle iso ja merkittävä asia. Julkisuudessa on näkynyt lausunta ”Sopimuspalokuntien toiminta tulee jatkumaan ennallaan”. Tämä ei pidä paikkaansa, eikä tätä lausuntoa ole VPK antanut. VPK on rekisteröity yhdistys, joka toimii yhdistyslain mukaisesti. Yhdistyksen päätösvalta on jäsenistöllä ja vastuu toiminnan johtamisesta on hallituksella. Olemme isojen asioiden äärellä miettiessämme ja suunnitellessamme, kuinka jatkossa motivoimme ja aktivoimme nykyisiä sekä uusia jäseniä VPK-toimintaan. Varallaolon loppuminen vaikuttaa suuresti VPK:n toimintaan sopimuspalokuntana. Hälytysosaston toiminta jatkuu, samoin kuin Haapajärven VPK:n nais-ja nuoriso-osastojen toiminta.

Pyrimme olemaan mahdollisimman lähellä kuntalaisia ja luomaan aktiivista, mielekästä ja palkitsevaa harrastustoimintaa alueelle.

Palokuntaterveisin