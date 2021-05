(Anti)kliimaksi: Pilkunviilaajat kertoo päätösjaksossa omat inhokkisanansa

Pilkunviilaajat-podcastin uusin jakso on julkaistu. Se on ensimmäisen tuotantokauden viimeinen. Viikkoa aiemmin Pilkunviilaajat kommentoi kuulijoiden inhokkisanoja – tällä kertaa on tekijöiden inhokkisanojen vuoro.

Kuuntele jakso tästä.

Kieliaiheisen Pilkunviilaajat-podcastin ensimmäinen tuotantokausi piti sisällään kymmenen jaksoa. Tuotantokauden aikana puitiin muun muassa murteita, some-kieltä ja poliittista retoriikkaa. Jokainen jakso on kuunneltavissa Keskipohjanmaan verkkosivuilla ja näköislehdessä.

Aiemmat jaksot löydät täältä.

Miten meni noin omasta mielestä, eli mitä mieltä olit jaksosta? Mitä tykkäsit koko tuotantokaudesta? Missä onnistuimme, missä on parannettavaa? Lähetä palautetta sähköpostitse vili.ruuska@kpk.fi tai anniina.jeskanen@kpk.fi.