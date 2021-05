Jalkapalloblogi tavoittelee tunnetta ja taustoja – katso video!

Keskipohjanmaan verkkosivuilla aloittaa Kuningaslaji Sundqvistin mitalla -niminen jalkapallopalsta.

Blogin aihepiirin on määrä kattaa jalkapalloaiheita laidasta laitaan. Pääpaino tullee olemaan Keskipohjanmaan levikkialueen tapahtumissa ja seuroissa, mutta kansallisia tai kansainvälisiäkään aiheita ei vältellä.

Uudella palstalla on tarkoitus keskittyä etenkin lajikulttuuriin ja taustoihin, mutta ajankohtaisiakin asioita kommentoidaan. Tyylilajina on useimmiten kolumni tai pakina, mutta välillä mukana on haastateltavia tai vieraita. Tekstin lisäksi saattaa sisältöä olla myös äänenä ja kuvana.

Kuningaslaji-palsta käynnistyy perjantaina peräti kolmen artikkelin voimin. Kokkolan Pallo-Veikot ja FF Jaro Pietarsaaresta avaavat kautensa miesten Ykkösessä sunnuntaina, joten aihevalinnat painottuvat tämän mukaan.

Blogin aloittavassa artikkelissa käsitellään KPV:n ja Jaron keskinäistä kilpailutilannetta historian ja nykypäivän näkökulmista. Toisessa verkkokolumnissa tartutaan kiinni KPV-humppaan ja tanssahdellaan sen sävelillä Manchesteriin saakka.

Blogin laajassa haastattelussa taas on vieraana Pietarsaareen jalkapallostadionia puuhaavan yhtiön toimitusjohtaja Björn Anderssén. Mikäli viime hetken mutkia ei matkaan tule, aletaan Pietarsaaressa rakentaa stadionia viimeistään syksyllä.

Anderssén kertoo, miten Pietarsaaressa näytetään pikavauhtia onnistuvan hankkeessa, joka monessa suuressa kaupungissa on jäänyt haaveeksi. Hän paljastaa myös, että idea brittityylisestä neljän katsomon stadionista sai alkunsa eräänä kesäiltana hyvin perisuomalaisessa paikassa.

Palstanpitäjä Kristian Sundqvist on Keskipohjanmaan toimittaja, joka on aiemmin työskennellyt muun muassa Pietarsaaren Sanomissa.

Hän on 1990-luvun lopulta lähtien usein toiminut jalkapallokolumnistina tai -bloggarina yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

Sundqvist on välillä asunut pitkään Iso-Britanniassa, jonka jalkapalloilusta kirjoitti suomalaisille asiakaslehdille. Vuosina 2003-2005 hän työskenteli Pietarsaaressa FF Jaron toiminnanjohtajana.