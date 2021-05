Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kannatusmittaukset kiinnostavat hyvästä syystä – Ehdokasasettelu päättyi ja vaaleihin on aikaa kuukausi

Ylen tuoreessa kuntavaalimittauksessa nähtiin kokoomuksen nousu ohi perussuomalaisten ja SDP:n. Kahden viime mainitun kannatus on käytännössä tasoissa. Kokoomuksen parin prosenttiyksikön johto ei ole paljon, mutta puolueessa ymmärrettävästi hyristään tyytyväisinä. Tätä ei moni olisi uskonut vielä joitakin aikoja sitten. Kannatusta on tullut tutkimuksen mukaan ennen kaikkea perussuomalaisista.

Keskustassa ei pahemmin hyristä. Edes puoliväliriihen irtiotot ja koko draama eivät saaneet puolueen kannattajia vakuuttumaan ainakaan niin, että kannatusmittaus näyttäisi parempia lukuja. Kun oppositiopuolue kokoomus lähtee kuntavaaleihin ykköspaikalta, tulee keskusta neljännellä sijalla pitkän matkan päässä kärkikolmikosta. Keskustan kannatus on pysytellyt samoissa lukemissa puoluejohtajien vahdoksista huolimatta.

Eniten kannatustaan on menettänyt vihreät. Esimerkiksi viime viikon turvekiistat eivät tuoneet valoa vihreille enempää kuin keskustallekaan. Vasemmistoliitto on kutakuinkin entisessä tilanteessa ja RKP lisäsi hiukan kannatustaan. Kristillisten kannatus laski.

Nyt tilanne on siis tämä. Puolueissa tehdään niska limassa töitä ennakkoäänestystä ja vaalipäivää odoteltaessa. Paikallisesti kysellään sitä, miksi kuntavaaliehdokkailta kysytään muustakin kuin paikallisista asioista. Kysymys on hyvä ja tietysti on olennaista erottaa ne asiat, joista paikallisesti päätetään. On tietysti myös niin, että arvot ja näkemykset kertovat ehdokkaasta paljon muutakin kuin sen, miten tämä ratkaisisi jonkin yksittäisen paikallisen asian. Usein valtakunnallisella päätöksellä on paikallinen näkökulma.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Moni asia ratkaisee kuntavaalien tuloksen. Juuri päättynyt ehdokasasettelu asettaa tietyt ehdot. Osa puolueista menestyi ehdokashankinnassaan paremmin kuin toiset. Vaalien lykkääntyminen antoi puolueille mahdollisuuden jatkaa ehdokashankintaa ja kampanjointia. Eniten ehdokkaita on edelleen keskustalla, kokoomus petrasi neljän vuoden takaisesta, perussuomalaisten ehdokasmäärä on merkittävästi parempi kuin vuonna 2017 ja sdp:llä hiukan pienempi.

Loppupeleissä vaalien ratkaisijoina ovat äänestäjät. Täytyy toivoa, että mittausten lisäksi äänestäminen kiinnostaa.