Keskipohjanmaan TV-viikon valinta: Meedio kertoo kuolemasta

★ ★ ★ ★

Roy Grace. Ohjaus John Alexander, Julia Ford, 2021 Yle Areena la 8.5./Yle TV1 la 10.7.

Roy Grace lienee se kesän sarja, joka kerää ison yleisön. Brightonin merenranta- ja huvipuistokaupunkiin sijoittuva rikosjännäri ei esitä uusia temppuja eikä vältä brittisarjojen totunnaisuuksia. Silti kerronta on napakkaa ja tempaa katsojan ensihetkistä mukaan. Juonet ovat mutkikkaita ja kerroksellisia. Roy Gracen vauhdissa viihtyy. Päähänpotkittu poliisihahmo erikoisuuksineen herättää sympatiat. Varsinkin taitavana tunnetun John Simmin tulkinnassa.

Peter Jamesin romaanit rikostarkastaja Gracen tutkimuksista on suomennettu. Tuoreessa sarjassa Yle esittää neljässä jaksossa puolitoistatuntiset tv-elokuvat järjestyksessä ensimmäisistä kirjoista. Kuoleman kanssa ei kujeilla (Dead Simple, 2005) ja Kuolema katsoo kohti (Looking Good Dead, 2006) julkaistiin meillä vuosina 2010-2011. Ensijakso on Ylellä saanut nimen Pirulliset polttarit. Liikemiehen häiden aattona juopunut polttariporukka joutuu auto-onnettomuuteen, mutta uhrien joukosta ei löydy sulhasta. Onko mies hävinnyt Cayman-saarille piilotettujen rahojen perään, vai onko hänet kaapattu? Morsian ja liikekumppani ovat huolissaan, mutta komisario Grace haistaa palaneen käryä. Pahaksi onneksi esimiehet eivät luota veteraanietsivän hoksnokkaan. Vaimonsa kadottua vuosia sitten, Grace on ruvennut käyttämään yhä kyseenalaisempia metodeja. Lehdistön saatua vihiä kadonneiden etsinnästä meedion avulla, Grace on käytännössä hyllytetty toimistopöydän taakse. Epätoivoiset tapaukset kaipaavat kuitenkin epätavallisiakin keinoja ratketakseen, joten jopa Gracen apu viimein kelpaa.

Poliisikunnasta ei sarjassa alussa erotu kuin John Simmin vakuuttavan pidätellysti esittämä nimihenkilö. Muiden tehtävä on lähinnä korostaa Gracen hyvää vainua ja sinnikkyyttä. Onneksi konnissa riittää häikäilemättömyyttä ja särmää. Kuvaus hyödyntää Brightonin seutuja, säätiloja ja sateenpiiskaamia öisiä maanteitä. Areenassa heti, TV1:llä heinäkuussa.