Lukijan mielipide: Kohtaamisen merkityksestä  – Voisinko minä itse edistää oman hyvinvoinnin lisäksi myös läheisteni voimavaroja kriisistä selviytymiseen?

Eräs kohtaaminen on jäänyt pysyvästi mieleeni. Uskon muistavani tapahtumien kulun pitkään. Kohtaaminen tämän poikkeuksellisen vaikean koronavuoden keskellä päättyi sanoihin: - Kiitos kun sinulla oli aikaa kuunnella ja kiitos erityisesti siitä, että halusit kuunnella minua, eikä sitä versiota, jonka ajattelet minun olevan.

Syy miksi halusin kirjoittaa itselleni tärkeästä aiheesta, eli ihmisten kohtaamisen merkityksestä ja sen onnistuessaan hyvinvointia lisäävästä vaikutuksesta on yksinkertainen: Jos yksikin ihminen pysähtyisi miettimään omia tapojaan toimia, elää elämäänsä tuttuun ja turvalliseen tapaan. Olisiko jotain, mitä voisinkin tehdä toisin? Voisinko minä sittenkin itse muuttaa oman elämäni epäkohtia tai tunnetta sen onnellisuudesta?

Aika ennen koronaa ja kokemus onnellisuudesta ja elämästä oli kieltämättä erilainen useilla ihmisillä. Koronan vaikutuksia ja haittoja ei käy kieltäminen. Näiden ajatusten kirjoittamisella ei ole tarkoitus kieltää tai vähätellä kenenkään kärsimystä tästä koko maailman yhteisestä vihollisesta. Haluaisin kuitenkin kiinnittää ihmisten katseet välillä myös oman toiminnan arvioimiseen. Voisinko minä itse edistää oman hyvinvoinnin lisäksi myös läheisteni voimavaroja kriisistä selviytymiseen?

Yhä enemmän yksilökeskeisemmäksi muuttuvassa kulttuurissamme perheen ja läheisverkoston merkitys on kuitenkin kiistattoman merkittävä. Ei edes ihanteellinen hyvinvointipalvelujärjestelmä riitä kattamaan vahinkoja, jotka syntyvät perheiden ja läheisverkostojen puutteesta tai vakavista ongelmista. Nämä kyseiset ongelmat ovat olleet olemassa jo ennen koronaa, joita kyseinen kriisi on voimistanut. Voisiko maailmanlaajuisesta kriisistä seuratakin jotain hyvää ja ihmisten ajatukset palautua siihen, mikä olikaan elämässä kaikista tärkeintä? Viranomaiset tekevät hurjasti töitä joka päivä kriisin voittamiselle ja mahdollisimman parhaan lopputuloksen löytämiselle. Mielestäni jokaisen tulee tehdä osansa, vanhempina, sisaruksina, lapsenlapsina, ystävinä ja läheisinä. Kuten myös viranomaisena, terveydenhuollonammattilaisena, opettajana tai poliitikkona. Jokainen tekemällä oman osuutensa, omalta paikaltaan ja omien kykyjensä mukaan voi edistää yhteistä hyvää. Jokainen voi valita tekevänsä jotain, sen sijasta, että etsii virheitä muiden suorituksista.

Onkin äärimmäisen tärkeää huomata ero siinä, näemmekö me asiat sellaisina kuin ne ovat vai kuten haluamme niiden olevan. Oman toiminnan itsereflektio on vähintään yhtä tärkeää, kun toisten ihmisten tai valintojen arviointi tai pahimmassa tapauksessa tuomitseminen. Me usein muistamme meillä olevat oikeudet, mutta unohdamme velvollisuutemme. Sananvapaus on oikeus, mutta ei oikeus loukata ketään. Väsymys ajaa ihmisiä turhautumiseen tosia ihmisiä, hallitusta ja viranomaisia kohtaan, mikä on ymmärrettävää. Viha ja vihaaminen ei kuitenkaan ole ratkaisu. Epäkohdista pitää ja tulee keskustella, mutta ongelmaan voidaan suhtautua ongelma- tai ratkaisukeskeisesti. Valinta on yksilön oma. Jokaisen päivän kääntyessä iltaan meillä on kuitenkin yksi maailman parhaista oikeus- ja hyvinvointivaltioista. Emme hautaa läheisiämme joukkohautoihin tai jää ilman hoitoa saadessamme sen pahamaineisen koronan, kuten monessa muussa maassa.

Asioilla on aina lukemattomia eri näkökulmia, kuten myös tapoja suhtautua asioihin. Ihmisen suhtautuessa vaikeisiin asioihin muistaen kiitollisuuden siitä, mitä on, lisääntyy elämän merkityksellisyyden kokemus. Meillä suomalaisilla on lukemattomia asioita, mistä olla kiitollinen. Maailma ei koskaan tule valmiiksi, siksi kehitettävää on joka päivä. On mielestäni kuitenkin kohtuutonta, miten sananvapaudella perustellaan järjettömiä loukkauksia esimerkiksi, poliitikkoja tai viranomaisia kohtaan. Asiaa kun ei auta, jos me osoitamme ongelman ja tuomitsemme jo etukäteen ratkaisun.

Yksilötasolla voimme pitää omistamme huolta. Autetaan toisemme vaikean ajan yli. En väitä, että lähimmäisenrakkaus tai inhimilliset arvot ratkaisisivat epidemiatilanteen ja sen tuomat seuraukset, mutta tilanne muuttuu siedettävämmäksi, jos muistamme empatian merkityksen.

Voihan se olla, että olen väärässä, mutta rohkenen olla erimieltä. En onnekseni ole koskaan pelännyt virheiden tekemistä. Virheet opettavat meitä parhaalla mahdollisella tavalla ja rohkeutta me tarvitsemme nyt kaikki. Edesmennyt isoisäni sanoi: - meille kaikille on aikansa, kun sitä aikaa on kannattaa se käyttää parhaakseen katsomalla tavalla. Jokaisen aika tulee eikä tänne kukaan ole jäänyt.

Niin kauan on toivoa, on mahdollisuus. Mahdollisuus nähdä ja tehdä hienoja asioita olivat maailman myrskyt miten hurjia tahansa.

Laura Korhonen