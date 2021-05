Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Jalkapallo on linkki isoon maailmaan – Urheilulajeista suurimmalla on myös pisimmät varjot

Kokkolan Pallo-Veikkojen ja Pietarsaaren Jaron sarjakaudet miesten jalkapalloilun toiseksi korkeimmalla sarjatasolla käynnistyvät sunnuntaina 9. toukokuuta. Rannikkokaupunkien seurojen välinen kilpailu on viime aikoina saanut uutta potkua tavalla, joka sähköistää seudun urheilukesää.

Laajemmassa kuvassa jalkapalloilu on esimerkiksi juuri Kokkolassa ja Pietarsaaressa - joissa se on harrastetuin urheilulaji - toiminut eräänä linkkinä suurempaan maailmaan. Vientiteollisuudesta on kautta vuosikymmenten kantautunut tarinoita siitä, miten asiakassuhteita on syvennetty jalkapallosta puhumalla. Planeetan suurin urheilulaji yhdistää.

Vihreän veran peli on samalla alituinen muistutus siitä, miten syviä ovat suuren maailman varjot.

Lajin seuraavat MM-kisat käydään vuoden 2022 lopussa ne lahjonnalla itselleen hankkimassa Qatarissa. Ihmisoikeusjärjestöt ja tiedotusvälineet ovat raportoineet siirtotyöläisten epäinhimillisestä kohtelusta stadiontyömailla sekä kisoihin liittyvissä infrastruktuurihankkeissa. Kuolemaan johtavat onnettomuudet ovat olleet työmailla tavallisia.

Kansainvälinen jalkapalloliitto Fifa ja Euroopan jalkapalloliitto Uefa ovat ryvettyneet toistuvissa skandaaleissa, jotka ovat saaneet liittojen ylätasot näyttäytymään lähinnä rikollisjärjestöinä. Euroopassa Uefa kamppailee rahasta mahtavimpien seurojen kanssa.

Osa näistä seuroista yritti hiljattain muodostaa oman käytännössä suljetun eliittiliigansa. Seurojen omistajina toimii usein öljymiljardöörejä tai oligarkkeja.

Kauniiksi peliksi kutsuttu jalkapallo on myös ruma peli. Kauneimmillaan se lienee lasten kirmatessa pallon perässä aidossa liikunnan ilossa.

Vaikka aikuiset ja nimenomaan aikuiset miehet yleensä saavat jalkapallossa isoimman huomion on valtaosa harrastajista silti junioreita.

Maailman suurimman pelin status perustuu lopulta siihen, että pyöreä pallo lumoaa sukupolven toisensa jälkeen. Pallo on myös oiva kotouttaja ja kulttuurierojen pehmentäjä.