Määrättiinkö sinut koronakaranteeniin? – Katso tästä toimintaohjeet

Kokkolassa vappubrunssilta alkunsa saanut tartuntaketju on jo 20 tartunnan suuruinen. Karanteenissa on noin 250 ihmistä Soiten alueella.

Mitä karanteenissa saa tehdä ja mitä ei saa tehdä? Tässä THL:n ohjeet kootusti.

Ensin on muistutettava terminologisesta erosta. Karanteeneja on kahta sorttia: omaehtoinen karanteeni ja virallinen karanteeni.

Omaehtoinen karanteeni perustuu vapaaehtoisuuteen. Virallinen karanteeni sen sijaan on tartuntatautilääkärin viranomaispäätös. Lääkäri voi määrätä oireettoman henkilön karanteeniin, jos tämä on altistunut tartuntataudille. Jos kyseessä on koronavirus, karanteenin pituus on yleensä 14 päivää. Virallista karanteenia ei voi lyhentää koronatesteillä.

Kun olet omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa, sinun tulee välttää lähikontaktia oman talouden ulkopuolisiin ihmisiin. Voit mennä ulos, kunhan pidät yli kahden metrin välin muihin ihmisiin. Sen sijaan et saa mennä esimerkiksi työhön, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin tai yleisötilaisuuksiin, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikeaa välttää. Jos lapsi tai nuori on karanteenissa, hän ei saa mennä päiväkotiin tai kouluun.

Kauppa- tai apteekkiasioihin voit pyytää apua esimerkiksi ystäviltä tai sukulaisilta. Ruokaa voi tilata verkkokaupasta. Apua voi pyytää myös kotikunnan sosiaalipalveluista.

Entä jos perheenjäsen on määrätty karanteeniin? Niin kauan kuin karanteeniin määrätty henkilö on oireeton eikä hänellä ole todettu tartuntaa, muut perheenjäsenet voivat jatkaa elämäänsä normaalisti. He voivat käydä esimerkiksi töissä ja harrastuksissa.

Perheenjäsenten ei tarvitse välttää lähikontaktia karanteenissa olevaan henkilöön. Tämä johtuu siitä, että karanteeniin määrätty henkilö on ainoastaan altistunut koronavirukselle. Kaikki altistuneet eivät välttämättä saa tartuntaa.

Jos karanteenissa oleva henkilö alkaa oireilla, hänet testataan. Tällöin perheenjäsenten on suositeltavaa jäädä omaehtoiseen karanteeniin, kunnes testin tulos on valmistunut.

Jos testin tulos on positiivinen, lääkäri määrää perheenjäsenet karanteeniin. Jos testin tulos on negatiivinen, perheenjäsenet voivat jatkaa normaalia elämää.