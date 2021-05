Lukijan mielipide: Onko EU:n toimintakyky Suomen talouden varassa?

Viimeisen kymmenen-viidentoista vuoden aikana on julkisen vallan käytössä ilmennyt uusia toimintatapoja ja ilmiöitä. Merkittävin niistä on päätösten perusteluun liittyvä, joka on levinnyt koronaa nopeammin ympäri maailman. Se on esiintynyt jo vuosia Suomessakin pienen kunnan kunnanhallituksessa, kuntayhtymissä, valtion hallinnossa, kaikissa maissa, Euroopan Unionissa, Amerikassa, Venäjällä ja Kiinassa.

Presidentti Donald Trumpin kaudella käsitteelle tuli nimi, vaihtoehtoiset faktat. En tiedä määritelmää, mutta se tarkoittanee kansan epäröimää, totena vakuutettua asiaa, jota kansalainen hankkimansa sivistyksen, oikeuskäsityksen ja koetun historian perusteella ei ymmärrä ja iso osa perusteluista halutaan jättää vakuuttelun ja uskon varaan. Muille, kuin omille mielipiteille ollaan kovakorvaisia. Kaupankäynnissä ilmiötä kutsutaan huijaukseksi.

Hallitus ja mepit kertokaa, seisooko Euroopan Unioni niin heikoilla jaloilla, että sen olemassaolo ja toimintakyky on Suomen suhteellisen osuuden, 1,1 %:n väestön ja sen 1.4 %:n talouden varassa. Jos Suomi ei hoida osuuttaan EU:n elvytyspaketista, miksi kaikki muut jäsenvaltiot, yritykset ja rahalaitokset vetävät herneen nenään ja lopettavat yhteistoiminnan Suomen kanssa? Kantaako Suomi suurempaa vastuuta, kuin mitä sen suhteellisuus edellyttää?

Jos näin on, eikö silloin EU:ssa ole vakava, korjausta vaativa rakennevika? Jos kaikki toiminta ja yhteistoimintatahto on pienen Suomen kuuliaisuuden ja em. sekundäärisen asian varassa, eikö asetelma pelota ketään?

Aika näyttää, onko EU:n elvytyspaketin perustelut totta vai perustellaanko sitä vaihtoehtoisella totuudella. Vaihtoehtoiseen totuuteen liittyy painostusta, taloudellisen toiminnan, vallan käytön ja valta-aseman kannalta sellaista hävettävää, jota ei imagosyistä voida veronamaksajille kertoa.

Pekka Lindholm

Perho