Lukijan mielipide: Kunnat sote-uudistuksen ja koronan myllerryksessä

Hallituksen sote-uudistuksen aikataulut taas pettämässä – maakuntien aloitus voi siirtyä vuodella?

Toistaiseksi vastuu sote-palveluista on kokonaisuudessaan kunnilla. Sote-uudistus on suurin muutos kuntien toimintaan sitten kunnallishallinnon perustamisen vuonna 1865. Suurin osa kunnan tehtävistä siirtyy Hyvinvointi-alueille. Muutos on valtaisa.

Nyt on huolehdittava sote-ja muiden kuntapalvelujen jatkuvuuden turvaamisesta siirtymävaiheessa. Tarvitaan päättäjiä, joille sote- asiat on tuttuja. Itselleni ne on tuttuja, sillä olen työskennellyt perusterveydenhuollossa melkein 44 vuotta ja ollut kolme kautta valtuutettuna, sekä mukana PPSHP:n valtuustossa.

Tulevaan valtuustokauteen vaikuttaa merkittävästi myös koronakriisin jälkihoito. Koronakriisin sosiaaliset vaikutukset ovat suuret.

Mielestäni juuri nyt on oikea hetki huolehtia oman alueen sote-ja varhaiskasvatuksen resurssien riittävyydestä. Varhaiskasvatuksessa henkilöstörakenteen ja mitoituksen tulee turvata lapsen hoito ja huolenpito. Perheiden arjessa jaksaminen on taattava varhaisesta lapsuudesta asti. Kiusaamiselle tulee olla nollatoleranssi.

Ikäihmisten palvelut tulee laitaa kuntoon kehittämällä niitä hyvällä johtamisella. Olen sitä mieltä, että ikäihmisten tulee saada asua ja elää omalla paikkakunnalla lähellä omaisiaan elämänsä loppuun asti. Jotta se on mahdollista, tarvitsemme lisää tehostetun asumispalvelun paikkoja.

Hoidon porrastus täytyy saada toimimaan, koska yhä edelleen ambulanssit kiertää pitkin maakuntaa etsimässä, mistä paikka ikäihmisille löytyy, kun omalle paikkakunnalle ei pääse, tai asumispalveluyksikössä ei ole riittävästi sairaanhoitajia joka vuoroon, jotta hoitoa voidaan antaa (esim. iv-antibioottia).

Kotihoitoa on uudistettava ja vahvistettava. Järjestelmällinen kuntoutus on tuotava kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon olennaiseksi osaksi.

Taloudellisia resursseja on suunnattava kuntalaisten terveyden edistämiseen ja hyvinvointiin. Sillä tavoin voimme kaventaa kuntalaisten terveyseroja. Kuntien tuleekin edistää terveyttä ja hyvinvointia kaikilla hallinnon aloilla. Päätöksenteon vaikutusten arvioinnissa on oltava mukana terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmat.

Yhteisöllisyyden merkitys on tärkeä. Järjestöjen ja yhteisöjen potentiaalia on hyödynnettävä. Yhteisöllisyyttä ja siihen kuulumista on vahvistettava. Kukaan ei saa jäädä yksin. Yhdessä toimimalla pärjäämme tulevaisuudessa.

Kuntalaisille tärkeiden palveluiden laatu on ykkösprioriteetti.

Eija Pahkala

Kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kalajoki