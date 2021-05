Soite siirtyy koronavirusepidemiassa kiihtymisvaiheeseen – Viisi uutta tartuntaa, tiukennuksia alueellisiin suosituksiin ja ammattiopisto etäopetukseen

Soiten alue siirtyy koronavirusepidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Alueella on todettu tiistaina viisi uutta koronavirustartuntaa, jotka liittyvät samaan, aiemmin tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui tiistaina 11. toukokuuta arvioimaan alueellista tilannekuvaa ja suosituksia. Koska keskeiset kiihtymisvaiheen tunnusluvut täyttyvät, alueellisia kokoontumissuosituksia tiukennetaan ja Kokkolan ammattiopiston opiskelijat siirtyvät etäopetukseen.

Viime viikon aikana Soiten alueella todettiin yhteensä 20 positiivista koronavirustartuntaa. Positiivisten näytteiden osuus oli 1,2 prosenttia. Testejä tehtiin noin 1 600 kappaletta.

Kahden viikon aikana Soiten alueella on todettu yhteensä 26 koronavirustartuntaa, joten ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 33,5 / 100 000 asukasta. Sairaalahoidossa ei covid-19-taudin takia ole potilaita tällä hetkellä.

Alueen tautitilanne on heikentynyt huomattavasti viikon aikana ja tilanne on vakava. Koska keskeiset kiihtymisvaiheen tunnusluvut täyttyvät, työryhmä totesi, että on tarpeen tehdä tiukennuksia alueellisiin suosituksiin.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Muutokset suosituksiin ovat seuraavat: Yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus sisätiloissa on enintään 10 henkilöä ja yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus ulkona on enintään 20 henkilöä sekä kaikki sisätiloissa tapahtuva aikuisten ja lasten harrastustoiminta keskeytetään.

Kokkolassa ammattikampuksen oppimisympäristöissä opiskelleet Keski-Pohjanmaan ammattiopiston, Kokkolan kaupungin ammattilukion ja Ammattiopisto Luovin opiskelijat siirtyvät etäopetukseen keskiviikosta 12. toukokuuta alkaen 23. toukokuuta saakka. Keskiviikkona 5. toukokuuta tai sen jälkeen Kokkolan ammattikampuksella oleskelleet opiskelijat, opettajat ja muut mahdolliset henkilöt siirtyvät omaehtoiseen karanteeniin.

Uudet alueelliset suositukset ovat voimassa 23. toukokuuta saakka.

Kaikki alueelliset koronavirustilanteen määräykset ja suositukset listataan Soiten koronasivustolla: https://korona.soite.fi/suositukset/

Aluehallintoviraston päätöksestä Soiten alueella yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamääräärajoitus on tällä hetkellä 50 henkilöä. Aluehallintovirasto tiedottaa erikseen mahdollisista muutoksista osallistujamäärärajoitukseen.

– Pyydämme, että jokainen huolehtii nyt huolellisesti koronasuositusten noudattamisesta. On ehdottoman tärkeää vähentää lähikontaktien määrä minimiin ja huolehtia huolellisesta kasvomaskin käytöstä, kahden metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Tarpeettomia kokoontumisia tulee välttää. Koronavirustartunnan ehkäisyyn liittyviä hygieniaohjeistuksia sekä alueellisia suosituksia on noudatettava, Soitesta painotetaan.

Seuraava alueellisen COVID-19-viranomaisryhmän kokous pidetään keskiviikkona 19. toukokuuta tai aikaisemmin tilanteen niin vaatiessa.

Soite pyytää mahdollisissa altistumispaikoissa vierailleita seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin. Lievätkin oireet riittävät testiin hakeutumiseen:

Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/

Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

Lue myös:

Näin kiihtymisvaihe vaikuttaa Kokkolaan: Kaupungin liikuntapaikat kiinni kahdeksi viikoksi, moni opisto siirtyy etäopetukseen

Pohjanmaan virustilanne vakaa, alue jatkaa perustasolla – Ulkomailta peräisin olevat tartunnat huolestuttavat

Määrättiinkö sinut koronakaranteeniin? – Katso tästä toimintaohjeet

Terveysturvallisuutta ei laiminlyöty Mustakarin vappubrunssilla – Hotellinjohtaja Jaki Silvennoinen: "Kaikki vieraat käyttäytyivät todella fiksusti"