Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Suomen ja Ruotsin välille tarvitaan siltayhteys ja Kokkolan ja Pietarsaaren seudun on otettava siitä kaikki irti

Merenkurkun neuvosto on siis saanut EU:n aluekehitysrahastolta rahoitusta kahteen hankkeeseen. Ne liittyvät Merenkurkun alueen liikenteen kasvuun. Puoli miljoonaa ei ole iso raha, jos unelmat toteutuvat. Ajatus siitä, että Suomesta pääsisi Ruotsiin siltaa pitkin, on kutkuttava.

Kun elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) puhui aiheesta viime elokuussa Anders Chydenius-vapaakauppaseminaarissa Kokkolassa, aika moni innostui. Samalla tuli mietittyä, puhuuko ministeri nyt lämpimikseen. Taustalla oli muutakin, vaikka maat ylittävä silta tulisikin luultavasti nimenomaan Vaasaan eikä Kokkolaan kuten ministeri yhtenä mahdollisuutena heitti.

Merenkurkun ylittävästä sillasta Vaasan ja Uumajan välille on haaveiltu vuosikymmeniä. Lintilän ideana oli kannustaa ihmisiä ajattelemaan isosti ja se on oikea lähtökohta. Kolme kansainvälistä yritystä on kiinnostunut Merenkurkun siltahankkeesta, ja ne ovat lähestyneet Merenkurkun neuvostoa. Merenkurkun neuvosto käynnistää hankkeen, joka selvittää ja arvioi laskelmat.

Merenkurkun alueella tapahtuu paljon ja silmät on syytä pitää auki myös Ruotsin suuntaan. Kokkolan ja Pietarsaaren seudun mahdollisuudet on nyt käytettävä täysimääräisesti. Kokkola sijaitsee rantaradan varrella ja täällä on iso satama. Lista vahvuuksista on pitkä.

Pohjanmaalle ja Keski-Pohjanmaalle silta merkitsisi nykyistä läheisempää yhteistyötä naapurimaihin ja se antaisi potkua taloudelle. Pohjoisesta Ruotsista ja Norjasta liikkuu paljon tavaraa Suomeen jo nyt. Silta voisi mahdollistaa kokonaan uusia asioita yrityksille, matkailulle ja työvoiman liikkumiselle.

Juuri nyt on kysymys ainakin ja ennen kaikkea akkukeskittymästä. Kuten Keskipohjanmaan jutussa keskiviikkona kuvaillaan, lahden toisella puolella sijaitsee ruotsalainen Northvoltin akkutehdas Skellefteåssa, Norjan rannikolle on tulossa akkutehdas, Keski-Pohjanmaalle Keliberin litiumkaivoshanke ja niin edelleen. Pohjolan akkuvyöhykkeestä voidaan puhua.

Kokkolan kehitysjohtaja Jonne Sandberg myös muistuttaa, että paikkakuntien etäisyys on katsojan silmässä. Esimerkiksi Kokkola–Vaasa–Skellefteå -kolmio on vaikkapa Los Angelesista tai Sydneystä katsottuna lopultakin aika kompakti alue. Epäilemättä juuri näin.

On korkea aika ottaa tosissaan pohjoismaiset yhteydet ja niiden mahdollisuudet. Ja ajatella isosti.