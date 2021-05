TV-viikon valinta: Naapuri painajaisena yksinasujan mielessä

★★★★

Nainen ikkunassa.

Ohjaus Joe Wright, 2021

Netflix

A.J. Finnin ensiromaanista Nainen ikkunassa (The Woman in the Window, 2018) tuli bestseller. Se suomennettiin ilmestymisvuonna. Uuden elokuvaversion perusteella kirjailijan juonenpunonta on kekseliäisyydessään vertaansa vailla. Mielikuvituksellisiin käänteisiin ja harhautuksiin on helppo uppoutua.

Anna Fox kärsii onnettomuuden jälkeisestä traumasta. Nainen pelkää mennä ulos kodistaan. Ajankulukseen hän tarkkailee vastapäisen uuden naapurinsa ikkunoita. Kun siellä näyttää tapahtuneen rikos, Anna soittaa poliisille. Mutta onko hän kuvitellut kaiken?

Tyhjän päälle ei tarinaa rakenneta. Jos kirja oli täynnä elokuvaviitteitä, Joe Wrightin ohjaus ottaa kaiken irti Hitchcock-tunnelmasta. Avaimina ovat Takaikkuna (1954) eristäytyneen tarkkailijan näkökulmallaan sekä Vertigon (1958) kaksoisolentoteemat.

Amy Adamsin osaaminen on hienossa käytössä agorafobisen (torikammoisen), onnettomuuden traumatisoiman naisen pääroolissa. Lavastuksia hyödyntävä, syvätarkka laajakuva palvelee nautittavan teatterinomaista, näyttämöllistä vaikutelmaa.