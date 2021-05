Keskipohjanmaan elokuvakriitikko Hannu Björkbackan TV-viikon kommentti: Sarjavalehtelija hurmasi lukijansa

Romaanin Nainen ikkunassa ja siitä tehdyn elokuvan takana on fiktiotakin fantastisempi todellisuus. A.J. Finnin kirjailijanimimerkkiä käytti sarjavalehtelija Daniel Mallory, joka huijasi tiensä kustannusalalle.

Naisen ikkunassa noustua The New York Timesin kirjalistan kärkeen, julkaisi Ian Parker artikkelin kirjailija Mallorystä (New Yorker 4.2.2019). Mies käytti tohtorin titteliä, vaikkei valmistunut. Mallory väitti olleensa kuolleen äidin omaishoitaja ja veljen tehneen itsemurhan. Mikään ei pitänyt paikkaansa.

Valheiden julkitulo aiheutti välienrikkoutumisia ja kustantamojen vetäytymisiä. Mutta myyntiykkönen ja miljoonasopimus filmausoikeuksista tekivät Mallorystä haavoittumattoman. Menestys ja raha eivät haise. Naisen ikkunassa selvät yhteydet Kopiomurhaaja-elokuvaan (1995) eivät nekään ylitä oikeusjutun kynnystä.

