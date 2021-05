Keskipohjanmaan viikon viiniarvio: Helppo valita ja helppo unohtaa

Viiniarvio

Domaine Bousquet Virgen Organic Malbec 2020, Argentiina, 13,99 €

Nykyisin meille on tarjolla myymälässä paljon punaviinejä, jotka sijoittuvat 10–15 € välille ja jotka ovat kuulemma kuluttajaystävällisiä. Se tarkoittaa, että ne ovat heti valmiita avattavaksi, eikä niitä tarvitse kypsyttää kotona viittä vuotta hyllyssä. Toisaalta se tarkoittaa myös samankaltaisia mehumaisia, tuoreen marjaisia ja makeahkoja viinejä, joissa ei ole mitään persoonallista. Argentiinalainen Virgen Organic Malbec osuu tähän porukkaan.

Sen tuoksu on runsaan marjaisa, mutta nuorehko. Vuosikerta on toki 2020, joten ei se ole pitkään pullossa ollut. Vahva kypsä mustaherukka dominoi tuoksua, jossa on myös eukalyptusta ja häivähdys lakritsia, joka ei ole hyvä merkki.

Maku on tuoksun mukainen, kypsiä tummia marjoja ja puolukkaisuutta, siedettävät parkkihapot. Jälkimaku tuntuu ensin lopahtavan alkuunsa, mutta nousee sittenkin kohtuullisen hyväksi.

Jälleen kerran ruoka pelastaa paljon. Sopii kokeilun perusteella texmex- ruualle ja yhtälailla pasta bologneselle, kunhan ruuassa on tomaattikastiketta. Toimisi varmaan myös reilusti maustettujen grillipihvien kanssa. Silti tämä on samanlainen kuin muutkin keskikastin viinit, eikä esitä mitään mieleen jäävää makuelämystä.