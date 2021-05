OAJ:n Pyhäjärven paikallisyhdistyksen kannanotto: Työntekijöiden pieni ja mitätön ääni kuuluviin Pyhäjärvellä

Lomautukset peruttiin! Se on ollut kaikkien työntekijäjärjestöjen yhteinen tavoite. Neuvottelut jättivät syksyllä happaman maun, sillä neuvottelut eivät edenneet yhteistoimintalain hengen mukaisesti. Esimerkiksi toisin kuin kaupunginjohtajamme on antanut ymmärtää, vuoden taitteen jälkeen asiasta ei ole neuvoteltu uudelleen, koska järjestöjen neuvottelupyyntöihin ei vastattu tai vastattiin kielteisesti. Tilinpäätöksen selvittyä ja näitä lukuja yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna lomautusten peruminen oli ainoa järkevä ratkaisu. Työntekijäjärjestöinä teimme yhdessä vaikutustyötä, joka selvästi tuotti tulosta. Järjestöjen rintama on vahvistunut.

Lomautukset peruttiin OKM:n tasa-arvorahoituksen turvin. Vaan eikö olisi ollut arvokasta turvata lasten ja nuorten oppimisen ja kasvun olosuhteet kaikissa tilanteissa kuntatalouden tilasta riippumatta? Pyhäjärven kaupunki tarjoaa ilmaista varhaiskasvatusta, mutta olisi lomautustilanteessa ollut kykenemätön huolehtimaan hoitopaikasta kaikille sitä tarvitseville. Perusopetuksessa ja lukiossa pitkään jatkunut koronatilanne on väsyttänyt niin oppilaat kuin henkilökunnankin. Muilla paikkakunnilla on neuvoteltu erityisistä koronalisistä, joilla työnantajat palkitsisivat työntekijöitään korona-ajan uurastuksesta. Pyhäjärvellä ajatuksena oli puolestaan lomautus.

Tavoite kuitenkin saavutettiin, lomautukset peruttiin ja se on pääasia. Tavoitteemme on ollut selkeä koko vuoden: ketään ei tule lomauttaa. Samalla kannalla olivat ne 11 rohkeaa valtuutettua, jotka äänestivät loppuvuodesta 2020 lomautusten uudelleen harkitsemisen puolesta. Tällaista rohkeaa päätöksentekoa ja asiallisesti neuvottelua sekä avointa keskustelua kuntamme kaipaa! Kuntavaalien lähestyessä onkin syytä pohtia, haluammeko muutosta Pyhäjärven päätöksentekoon ja asioiden hoitoon.

Lomautussuunnitelma on valitettavasti jättänyt jälkensä työnantajan ja työntekijöiden välille. Maltti päätöksenteossa olisi näyttänyt kunnan kassassa ja neuvottelupöydässä paremmalta. Luottamuksen rakentaminen alkaa nyt alusta. Yhteistoiminta on lakisääteistä toimintaa kunnan työntekijöiden ja työnantajan välillä. Lain henki ohjaa avoimeen keskusteluun, tasapuoliseen neuvotteluun ja tietojen saantiin viipymättä. Yhteistoimintaa tulisi kunnassamme kehittää, sillä kunnallamme on mahdollisuus menestyä juuri työnantajan ja työntekijöiden välisen rakentavan ja toisiaan arvostavan vuoropuhelun avulla.

Yhteistyöterveisin,

OAJ:n Pyhäjärven paikallisyhdistys ry.