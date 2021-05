Soiten järjestämässä tiedotustilaisuudessa keskiviikkona päivällä nähtiin vakava koronanyrkki. Koronan taltuttamisen iskuryhmästä Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell, infektioylilääkäri Marko Rahkonen ja THL:n Soiten nyrkkiin kuuluva ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg olivat silmin nähden huolestuneita maskiensa takana. Yhdessä hujauksessa Soiten alueella on havaittu jo 41 koronatartuntaa, eikä kukaan nyt tiedä mihin suuntaan tauti kehittyy.

Soiten aluehan vietti kissanpäiviä lintukodossa oikeastaan koko huhtikuun. Huhtikuu ei kuitenkaan näyttänyt olevan kuukausista julmin. Nyt näyttää, että toukokuu pistää vielä paremmaksi.

Vakava koronatautiepidemia sai alkunsa jo useasti kerrotun lailla vappubrunssista, jossa Pirjo Dabnellin mukaan noudatettiin hyvin turvavälejä, pidettiin huolta käsihygieniasta ja asiakkaat olivat jaettu osastoihin. Silti korona tarttui kymmeneen henkilöön, joista ainakin yhden tartunnan takana on niin sanottu Intian variantti eli muunnosvirus. Hannila-Handelbergin mukaan Intian variantti on erittäin tarttuva ja siksi huolestuttava. Tästä kielii sekin, että vappubrunssilla tartunnan sai niin moni, vaikka tarjoilu pelasi turvallisesti. Dabnell piti kuitenkin esillä sitäkin mahdollisuutta, että brunssilla kävi useita tartuntalähteitä.

Soite siirtyi tiistaina kiihtymisvaiheeseen ja keskiviikkona todettiin 16 uutta tartuntaa. Kiihtymisvaiheen rajoitukset tarkoittavat muun muassa sitä, että sisätiloissa saa kokoontua enimmillään kymmenen ja ulkotiloissa kaksikymmentä henkilöä. Käsidesiä ei kannata säästää ja maskeja on pidettävä. Lisäksi esimerkiksi ammattikampus on siirtynyt etäopetukseen. Asiantuntijoiden mukaan lähipäivät näyttävät, kuinka nopeasti virustartunnat saadaan kuriin. Mitä nopeammin tämä tapahtuu, sen parempi. Jokainen tartunta on liikaa.

Soiten tartuntaketjujen jäljittäjät ovat löytäneet pieniä aukkoja kansan suojauksessa. Pirjo Dabnellin mukaan tartuntaketjuja selvittäessä on käynyt ilmi, että ulos kotoa on lähdetty myös pienessä nuhassa eikä testiin ole hakeuduttu. Korona leviää Kokkolassa nyt nuorissa aikuisissa ja nuorissa. Ei välttämättä siksi, että he lipsuvat ohjeista vaan lähinnä siksi, että heillä on enemmän kontakteja kuin muilla. Nyt pitääkin terästäytyä. Aivan kaikkien. Ei oireisena kouluun, ei kavereille, ei kauppaan vaan koronatestiin.