Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Puutarhaankin voi ostaa kotimaista

Nyt eletään tämän puutarhakauden alkua, mutta kiivasta sellaista. Ihmiset ostavat valtavat määrät kesäkukkia, panostavat pihoihin ja piharakentamiseen ja ulkotilojen viihtyisyyteen. Puutarhanhoito on iso bisnes ja itse kukin voi käydä katsomassa puutahamyymälöiden säpinää. Lämmin sää houkuttelee väkeä tänäkin viikonloppuna.

Nykymaailman menoon sopii hyvin se, että nopeasti pitää saada näyttävää. Kenties ennen vanhaan luotettiin siihen, että puutarhaa rakennetaan pikkuhiljaa, pitkäjänteisesti, kovalla työllä ja jaksettiin odottaa kauneuden puhkeavan kukkaan.

Puutarhojen trendit vaihtelevat. Uusia kukkia, ruukkuja ja tapoja syntyy ja kuolee. Puutarhurit osaavat kertoa, että tietyt asiat pysyvät ja toiset tulevat vuosien hiljaiselon jälkeen aina uudestaan muotiin.

Kasvihuoneviljelijöiden toimialajärjestö Kauppapuutarhaliitto juhlii puutarhakautta teemapäivällä perjantaina. Liitto kannustaa ihmisiä vierailemaan paikallisessa puutarhamyymälässä. Näitä puutarhoja on satoja Suomessa ja useita myös Keskipohjanmaan toiminta-alueella. Ei ole mitenkään itsestään selvää, että myytävät kesäkukat ovat kotimaisia tai ainakaan paikallisia, joten tähänkin puoleen kannattaa tutustua.

Jos viime vuosi oli kesäkukkakaupassa hyvä, arvioidaan tästä vuodesta vielä parempaa. Suomalaiset suunnittelevat hankkivansa kesäkukkia tänä vuonna ennätyksellisen paljon. Jopa 12 prosenttia suomalaisista arvioi lisäävänsä puutarhaostoksiaan viime vuoteen verrattuna. Tämä sopii hyvin viime vuonna alkaneeseen kotoilutrendiin, joka on nyt ilmiö monenikäisten ihmisten elämässä. Kiinnostava on tieto siitä, että nuoret aikuiset ovat nyt innostuneet puutarhasta. Ja mikseivät olisi. Puutarhassa puuhaileminen on rauhoittavaa, jos ei mene stressin puolelle. Kaunis ympäristö tekee hyvää.

Tutkimuksen perusteella tiedetään, että lähes kaksi kolmasosaa suomalaisista aikoo ostaa kukkia puutarhaan tai parvekkeelle, myös kesämökille. Nyt eletään puutarhakauden mukavinta vaihetta eli aloitusta.