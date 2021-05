Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten alueella todettiin torstaina 15 uutta koronavirustartuntaa. Tartunnat liittyvät samaan, viime päivinä tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta.

Soiten infektioyksikkö on tällä hetkellä ruuhkaantunut ja tarpeettomia puhelinsoittoja pyydetään välttämään. Kaikkia karanteenissa olevia ei tällä hetkellä pystytä kontaktoimaan päivittäin läpi.

Keskipohjanmaa uutisoi aiemmin torstaina 8 uudesta tartunnasta, mikä perustui THL:n koronakartan tietoihin. Ajantasainen tieto on kuitenkin sairaanhoitopiireillä, ja Soite tiedotti torstain tilanteesta kello 13.38.

Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontuu perjantaina 14.5.2021 arvioimaan alueellista tilannetta sekä alueellisia rajoituksia ja suosituksia.

Kannuksessa Juhani Vuorisen koulun 9.luokan oppilaat ovat voineet altistua koronavirustartunnalle. Altistuneen luokan oppilaat on asetettu karanteeniin ja siirretty etäopetukseen perjantaista 14.5.2021 alkaen.

Myöhemmin torstaina tulleen tiedon mukaan myös Kannuksen lukion toisen luokan oppilaat ovat voineet altistua. Altistuneen luokan oppilaat on asetettu karanteeniin.

Lisäksi yksi Kokkolan Tervanpolttajan päiväkodin ryhmistä on altistunut koronavirustartunnalle. Kaikki altistuneet on tiedossa ja altistuneen ryhmän lapset testataan helatorstain aikana.

Kokkolan kaupungilta täydennetään, että altistus on tapahtunut maanantain ja tiistain 10.–11.5 aikana. Altistunut ryhmä ja henkilökunta on asetettu karanteeniin.

Päiväkodin muissa ryhmissä ei tämän hetkisen tiedon mukaan ole altistuneita. Soite kehottaa lasten huoltajia viemään lievästikin oireiset lapset viivytyksettä koronatestiin.

Tervanpolttajan päiväkodin muut ryhmät jatkavat toimintaa normaalisti perjantaina 14.5. Tiloissa tehdään perusteellinen siivous.

Kaupunki tiedottaa perheitä ja henkilökuntaa järjestelyistä tarkemmin Päikyn kautta.

Myös Kaustisen keskuskoulu tiedottaa torstaina iltapäivällä oppilaille, henkilökunnalle ja huoltajille, että yläkoulun (7.–9. lk) puolella on ollut maanantaina ja tiistaina 10.–11.5 henkilö, jolla on todettu myöhemmin koronavirustartunta. Sairastunut henkilö ja hänen kauttaan altistuneet on asetettu karanteeniin. Muita altistuneita ei koulun Soitelta saaman tiedon mukaan ole.

Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa ei ole hoidossa tällä hetkellä yhtään koronavirustartunnan saanutta.

Alueen ilmaantuvuusluku on 72,3 / 100 000 asukasta. Viimeisen 14 vuorokauden aikana on todettu yhteensä 56 tartuntaa.

Mahdollisten altistustilanteiden listaukseen on nyt lisätty seuraavat paikat:

Tervahovin apteekki, Kokkola to 6.5.

ABC Heinolankaari, Kokkola to 6.5. klo 18.30-18.45

McDonald's, Kokkola to 6.5. klo 21-22

Tervahovin apteekki, Kokkola pe 7.5.

Ykköskirppis, Kokkola pe 7.5. klo 13.30-14.00

Subway (Kauppakeskus Chydenia, Kokkola) pe 7.5. klo 15.30-16.00

ABC Heinolankaari pe 7.5. klo 23.30-24.00

H&M ja Gina Tricot (Kauppakeskus Chydenia, Kokkola) la 8.5. klo 14.30-15.00

Prisma, Kokkola la 8.5. klo 15.30-16.00

McDonald's, Kokkola la 8.5. klo 16.00-16.15

Kodin Terra, Kokkola la 8.5. klo 17.00-18.00

Rosso, Kokkola su 9.5. klo 15-17

Citymarket, Kokkola su 9.5. klo 19-21

Pohjolan matka, Köyhäjoki – KPKS -linja välillä Kälviä – Kokkola ma 10.5.

Kauppakeskus Chydenia, Kokkola ti 11.5. klo 17-18

Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista löytyy Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/

Soite pyytää mahdollisissa altistumispaikoissa vierailleita seuraamaan oireita ja hakeutumaan herkästi koronavirustestiin.

Hakeudu koronavirustestaukseen heti lievilläkin oireilla:

Sähköisesti täyttämällä koronaoirearvio osoitteessa: https://www.omaolo.fi/

Soittamalla Soiten koronaneuvontanumeroon: 06 828 7499 (avoinna ark. klo 8–17 ja viikonloppuisin klo 8–16). Lapset (alle 16-vuotiaat sairastuneet): Soiten lasten päivystys 06 826 4444 (avoinna ympäri vuorokauden 24/7). Jos terveydentilasi vaatii päivystyksellistä hoitoa, soita Soiten päivystysapunumeroon 116 117.

//täydennetty 13.5. klo 15.02 kokkolalaisen Tervanpolttajan päiväkodin altistusta koskevilla lisätiedoilla. Klo 15.10 Kaustisella Keskuskoulussa (7.-9. lk) on alkuviikosta myös ollut koronaan sairastunut henkilö. Lisätty klo 17.22 Kannuksen lukion altistus.//