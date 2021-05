Koronatartunta Jedun Nivalan yksikössä – Opiskelijat etäopetukseen ensi viikoksi

Koulutuskeskus Jedun Nivalan yksikössä on todettu koronavirustartunta. Altistuneita on asetettu karanteeniin mutta kartoitustyö on vielä kesken, tiedottavat Peruspalvelukuntayhtymä Kallio ja Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä helatorstaina iltapäivällä.

Varotoimenpiteenä Jedun Nivalan toimipisteessä siirtytään etäopetukseen 17.5.– 21.5. Opiskelijoille on tiedotettu asiasta Wilmassa.

Kaikkia Jedun Nivalan yksikössä maanantaina ja tiistaina 10.–11.5.2021 oleskelleita suositellaan hakeutumaan koronavirustestiin, jos heillä ilmenee hengitystieinfektioon sopivia oireita, lihas- tai päänsärkyä tai kuumetta.

Nivalan yksikössä todettu koronavirustartunta liittyy Keski-Pohjanmaan tartuntaketjuihin. Näihin ketjuihin liittyviä altistumisia on todettu nyt Nivalassa, Ylivieskassa ja Sievissä. Altistuskaranteenissa on Kallion alueella tällä hetkellä noin 40 henkilöä.

Koronaviruksen leviämistä voi torjua huolehtimalla hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta, vähintään 2 metrin turvaetäisyydestä sekä maskin käytöstä.

Soite kertoi helatorstaina 15 uudesta koronatartunnasta.

