Liikuntakeskus sulkee ovensa viikoksi Vetelissä – Vetelissä tartuntamäärä on kasvanut viikossa viidellä, Kaustisella kahdella

Perjantaina Keski-Pohjanmaalla todettiin 10 koronatartuntaa, joista yksi merkittiin THL:n tartuntakartassa Veteliin. Tartuntamäärät ovat Perhonjokilaakson kunnissa kasvaneet Kaustisella kuluvan viikon aikana kahdella ja Vetelissä viidellä tartunnalla.

– Kaikki toimet on Soiten puolesta tehty. Henkilö on koululla ollut, mutta altistuneet on löydetty ja toistaiseksi ei ole tulossa enempää toimia, sanoo rehtori-sivistysjohtaja Mailis Tastula Kaustiselta.

Helatorstain jälkeisenä perjantaina sekä Kaustisella että Vetelissä on kouluissa vapaapäivä.

Vetelin liikuntakeskuksen kaikki tilat suljetaan käyttäjiltä viikoksi koronatilanteen vuoksi. Uimahalli, liikuntasalit ja kuntosali ovat tämän hetken tiedon mukaan seuraavan kerran avoinna maanantaina 24. toukokuuta.

Myös seurakuntien toimintaan kiihtyvä tilanne on tuonut muutoksia. Jumalanpalveluksiin voi tulevana viikonloppuna osallistua vain jumalanpalveluksien toimittajat. Myös nuorisotiloja on suljettu.