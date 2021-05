Jalkapalloblogi: Simon Skrabbin ura peilaa futis-Suomen ja -maailman muuttumista

Eilen eli 13. toukokuuta selvisi sellainenkin asia, että eräs Keskipohjanmaan levikkialueen pelaaja ei seuroineen nouse Italian tarunhohtoiseen Serie A:han.

Pietarsaarelaislähtöisen Simon Skrabbin - joka kausi päättyi polvivammaan jo maaliskuussa - ja Jesse Jorosen Brescia nimittäin hävisi nousukarsinnan yksiosaisessa neljännesvälieräottelussa Cittadellalle maalein 0-1. Skrabbin sopimus kattaa vielä ensi kauden, joten Brescian todellisuudessa aika pitkään kuuseen jäänyt nousu olisi todellakin tehnyt hyökkääjästä jälleen Serie A -pelaajan.

Tämä kaikki herättää eräitä ajatuksia, jotka nyt kirjoitan julki.

Vielä kaksikymmentä vuotta sitten (saati 1980-luvulla) olisi ollut ylipäätään valtavaa, että suomalainen pelaaja siirtyy Seria A:han. Kaikki kotimaista jalkapalloa kasarilla seuranneet syystäkin muistavat Mika Aaltosen siirron Internazionaleen, mutta Aaltosen Inter-ura jäi yhteen harjoitusotteluun.

Skrabbin vuoden 2020 tammikuussa toteutunut siirto viime kauden päätteeksi siis Serie B:hen pudonneeseen Bresciaan tuskin jää minkäänlaiseksi suomalaisen jalkapallon sukupolvimuistoksi. Näin siksi, että Aaltosen (jonka legendalle toki pohjan valoi se maali, jolla TPS kaatoi Interin vieraskentällä ja kilpailullisessa ottelussa) ja Skrabbin siirtojen välillä ehti tapahtua niin paljon.

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Katso Mika Aaltosen supertykki lokakuussa 1987 San Sirolla.

Suomesta on tullut arvokisapaikkaa ja kannattajakulttuuria myöten aivan täysiverinen jalkapallomaa, jonka lajipiirien ei tarvitse hyppiä kattoon siksi, että joku suomalaispelaaja pääsee erääseen maailman mahtavimmista sarjoista. Saati, että jännitettäisiin, pääsevätkö Skrabb, Joronen sinne takaisin tai nouseeko Niki Mäenpään Venezia.

Kotiseudulla käymässä ollut Allsvenskan-hyökkääjä Simon Skrabb vetää henkeä Telluksessa joulun aikaan vuonna 2016. Kimmo Rudnäs

Vuonna 1995 syntynyt Skrabb kuuluu jo sukupolveen, jolla saattoi olla maailmalle portteja avoinna lapsuudesta alkaen. Käytän tarkoituksella sanaa saattoi, koska asia riippui ja yhä jossain määrin riippuu vanhemmista, kasvattajaseurasta ja muusta jalkapalloilullisesta kasvuympäristöstä. Toisissa paikoissa huippulahjakas lapsi tulee tietyissä tutkissa näkyville paremmin kuin toisissa.

Minulla ei ole osaa eikä arpaa Simon Skrabbin uraan, mutta pääsen silti avaamaan asiaa omakohtaisen muiston kautta. Minulla nimittäin soi kerran (muistaakseni elettiin vuoden 2007 talvea, asuin joka tapauksessa tuolloin Englannissa) puhelin aiheesta Simon Skrabb.

Soittaja kuvaili Liverpoolin kanssa yhteistyötä tekeväksi kykyjenetsijäksi. Hän oli kiinnostunut kaikesta mitä osaisin Skrabbista ja hänen vanhemmistaan kertoa. Kysymykset olivat osapuilleen asiallisia ja ammatillisesta näkökulmasta ymmärrettäviä, mutten niihin juuri osannut vastata. Ja vaikka olisin osannut, niin en välttämättä olisi vastannut. Joka tapauksessa olin lähtenyt Jaron palveluksesta kaksi vuotta aiemmin enkä ainakaan sen jälkeen ollut uhrannut ajatustakaan superjunnu-Simonille.

Liverpool FC:n vieraaksi 12-vuotias Simon joka tapauksessa läksi ja herätti jättiseuran kiinnostuksen siinä määrin, että pysyi heidän seurannassaan vielä vuosia. Tällainen oli mahdollista eikä edes täysin tavatonta 00-luvun lopussa, mutta vielä 1990-luvun lopussa Suomesta käytännössä ei.

Simon Skrabb -esimerkki kertoo myös jalkapallomaailman muuttumisesta, ei vain suomalaisesta kehityksestä. Uudelle vuosituhannelle tultaessa alkoi suurimmista seuroista tulla kykyjenetsinnän osalta yhä teollisempia organisaatioita.

Potentiaalista raaka-ainetta - niitä 10-14 -vuotiaita jalkapalloilullisesti poikkeuksellisen lahjakkaita poikia - alettiin yhä tiiviimmällä kammalle etsiä jopa maailman laidalta Suomen perärannikoilta, Afrikan sydämestä Nigeriasta ja Kongosta, vaikka mistä.

Okei, Skrabb ei koskaan varsinaisesti liittynyt eli päässyt Liverpoolin organisaatioon, mutta Suomessa yhteys nosti hänet lopullisesti esille valtakunnanmediaa myöten. Ja alkoihan pojalle pian tulla muutakin näkyvyyttä; hän on tilastojen mukaan yhä pääsarjan kaikkien aikojen nuorin maalintekijä. Historiallinen osuma täytti juuri kymmenen vuotta, se syntyi 12. toukokuuta 2011 TPS:n verkkoon herkässä kuudentoista vuoden ja 113 päivän iässä.

Oma tarinansa on, että Ruotsin sarjoihin 19-vuotiaana Jarosta ensin lainalle lähtenyt Skrabb siirtyi Ruotsista Italiaan jo 25 täytettyään. Moinen aikuisiällä tapahtunut hyppäys olisi voinut tapahtua menneinäkin aikoina eikä sikäli liity tämän artikkelin aiheeseen.

Pyrin tässä blogissa viimeiseen saakka välttämään Pietarsaari-keskeisyyttä. Olen aikuisiällä asunut kaupungissa yhteensä alle kolme vuotta, joten tehtävän ei pitäisi olla mahdoton.

Toisaalta kun aiheet käsittelevät tai sivuavat huippujalkapalloa, niin Keskipohjanmaan levikkialueella kontaktipinta löytyy yleensä Pietarsaaresta. Serie A:ssa esimerkiksi on esiintynyt neljä myös FF Jaroa urallaan edustanutta pelaajaa. Muissa kuin Pietarsaaren seuroissa taas ei alueella ole koskaan käynyt kentällä yhtään Italian pääsarjassa urallaan pelannutta, ei kun hetkinen!

Nyt päästiin jalkapallokulttuurin insinöörimäiseen äpärälapseen eli tilastotriviaan. Roman Eremenko (urallaan Seria A:ssa Udinesessa ja Sienassa) nimittäin käväisi kesällä 2004 GBK:ssa lainalla viiden ottelun verran.

Kuka se neljäs (Eremenkon veljesten ja Skrabbin lisäksi) Jaroa ja jotain Italian pääsarjaseuraa sarjaotteluissa edustanut pelaaja on?

Tietäjät tietävät ja muut saattavat yllättyä, että Mika Lehkosuo. Myöhemmin Perugiassa yhdentoista sarjamatsin verran pelannut Lehkosuo vieraili kaudella 1994 Pietarsaaressa yhden ottelun lainakomennuksella. Se näistä aihepiireistä.

---

Juttu, joka todellakin kannattaa lukea etenkin, jos sinäkin muistat Gunnar "Gunu" Isosaaren pelikentiltä. Ja kannattaa nuoremmankin polven.

---

Sain sähköpostilla arvokasta lukijapalautetta KPV-humppaakin käsitelleen artikkelin johdosta. Kyseessä kun tiettävästi on yksi vanhimmista suomalaisista kannatuslauluista, jonka ensiesityksessä orkesteria johti säveltäjä Unto Jutila (harmonikka), lisäksi soittivat Endo Mäkinen (saksofoni), Folke Neunstedt (rummut) ja Gunnar Backlund (basso). Laulamassa olivat ainakin Pekka Lintamo ja Reino Porko.

Kappale on paitsi historiaa niin elävää nykypäivää. Kuluvana keväänä on Junioriharmonikat-orkesteri soittaja kerrallaan soittanut ja videoinut tätä kappaletta. Videolla esiintyy 34 soittajaa.

Kyllä, se kaikki kuuluu aina jalkapallohon!

---

Milanolaisseurojen nimistä saisi helposti oman juttunsa, mutta tyydytään muutamaan sanaan. "Inter Milan" olisi suomenkielisessä tekstissä väärin, sillä Milan on englantia. Lähteet väittävät, että myös Inter Milano kuulostaa kököltä italialaiseen korvaan, koska moinen nimi ei ole koskaan vakiintunut käyttöön. Tosin Interin koko nimi kuuluu F.C. Internazionale Milano eli siinä on mukana peräti kahden sanan verran englantia, Football ja Club.

Toisaalta AC Milania on korrektia kutsua AC Milaniksi historiallisista syistä, seuran kun vuonna 1899 perustivat britit Herbert Kilpin and Alfred Edwards. He antoivat monilajiseuralle sen ensimmäisen nimen Milan Foot-Ball and Cricket Club. Myöhemmin seura päätti keskittyä vain futikseen, piti englantilaisen kaupunginnimen, mutta paikalliskilpailijastaan poiketen muistuttaa jalkapallosta nimessään italiaksi, Associazione Calcio.

Ei tämän ole tarkoituskaan olla yksinkertaista, tämähän on italialaista futista.

---

Blogissa aiemmin:

You'll Never KPV-humppa Alone?

KPV ja Jaro alkavat taas olla toistensa rakkaat viholliset – viime kausi muutti paljon

Pietarsaareen valmistunee jalkapallostadion ennätysajassa – lue stadionyhtiön puheenjohtajan Björn Anderssénin kattava haastattelu siitä, miten ihmettä tehdään