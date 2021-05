Korona tukahdutti kuorolaulun – Kokkolan Nuorisokuoron kaikki esiintymiset on vuoden aikana peruttu, katso videolta pieni laulupätkä suunnitellun konsertin ohjelmistosta



Kokkolan Nuorisokuoron johtajalla on Katriina Mathlinilla on ollut poikkeava toive; hän ei ole halunnut kuoroon lisää laulajia. – Meillä on ollut viisitoista laulajaa ja se on riittänyt kuoroteoksiin.