Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri on ollut valtaosan korona-ajasta epidemian perustasolla.

Kiihtymisvaiheessa se on ollut yhden ainoan kerran viime vuodenvaihteen molemmin puolin (29.11.–13.1.). Alle kahdessa viikossa epidemia kiihtyi vaiheeseen, joka lähestyy jo leviämisvaihetta.

Maanantaina 3.5.Keski-Pohjanmaa näkyi ainoana valopilkkuna Euroopan kartalla. Soite oli ainoa alue, jossa ei oltu todettu koronavirustartuntoja 14 vuorokauden aikana (12.–25.4.).

Torstaina 6.5. Soite tiedotti yhdestä koronatartunnasta ja mahdollisesta altistumistilanteesta kokkolalaisella kuntosalilla. Myöhemmin torstaina todettiin toinenkin positiivinen koronavirusnäyte.

Perjantaina 7.5. tilanne muuttui dramaattisesti. Soiten alueella todettiin seitsemän uutta koronavirustartuntaa ja karanteeniin asetettiin toista sataa ihmistä. Soiten ylilääkäri Pirjo Dabnell vahvisti Keskipohjanmaan tiedot siitä, että kesäravintola Mustakarin vappubrunssilla käyneitä henkilöitä on sairastunut koronavirustautiin. Altistumistilanteita oli myös uimahallissa, uskonnollisessa tilaisuudessa sekä ammattiopiston tapahtumassa.

Lauantaina 8.5. tartuntaketjussa todettiin kolme uutta tartuntaa.

Sunnuntaina 9.5. tartuntojen määrä nousi 14:ään, kun Soite kertoi kolmesta uudesta tartunnassa. Soiten tiedotustilaisuudessa kerrottiin tartuntojen lähteneen liikkeelle kesäravintola Mustakarilla järjestetyltä vappubrunssilta. Jatkotartunnoista laajin levisi Kokkolan ammattiopistolla järjestetyssä opiskelijoiden tapahtumassa.

Maanantaina 10.5. Soite tiedotti kuudesta uudesta tartunnasta. Vappuna liikkeelle lähtenyt tartuntaketju oli sairastuttanut jo 20 ihmistä. Karanteenissa oli noin 250 ihmistä.

Tiistaina 11.5.Soiten alue siirtyi koronavirusepidemiassa kiihtymisvaiheeseen. Tunnettuun tartuntaketjuun liittyi viisi uutta tartuntaa. Kokkolan ammattiopiston opiskelijat siirtyivät etäopetukseen.

Keskiviikkona 12.5. koronaepidemian laajuus paljastui kaikessa vakavuudessaan. Soiten alueella on todettiin 16 uutta koronavirustartuntaa. Lisäksi yksi aiemmista tartuntaketjun koronavirusnäytteestä on varmistunut Intian muunnokseksi. Karanteenissa on noin 300 henkilöä. Soite pitää tiedotustilaisuuden.

Torstaina 13.5.uusia tartuntoja tuli 15 kappaletta. Tartuntoja todettiin myös Kannuksessa ja Nivalassa, jossa koulutuskuntayhtymä Jedu siirtyi etäopetukseen. Samoin Kannuksessa 9. luokan oppilaille järjestettiin etäopetusta.

Perjantaina 14.5. saatiin tieto muistakin virusmuunnoksen vuoksi testatuista viidestä näytteestä, joissa paljastui Intian variantti. Soiten alueella uusia tartuntoja todettiin 10. Lisäksi Haapajärvellä ja Reisjärvellä uusia tartuntoja todettiin neljä, ja niihin liittyi epäily Intian variantista. Alueellinen koordinaatioryhmä kokoontui toteamaan, että Soiten alue jatkaa vielä koronaepidemian kiihtymisvaiheessa mutta leviämisvaihe on lähellä.

Lauantaina 15.5. Soitessa kirjattiin 14 koronavirustartuntaa. Karanteenissa olevien henkilöiden määrä nousi 400 henkilöön. Tuolloin myös kerrottiin, että sairaalahoidossa on yksi koronapotilas.

//15.5. kello 13.07 Korjattu otsikkoa.

//15.5. kello 13.20 Päivitetty juttua lauantain tiedoilla.