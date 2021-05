Myös rokotetun pitää käyttää maskia – Lue tästä, kuinka Soiten asiantuntijat vastaavat koronakysymyksiin

Keski-Pohjanmaan dramaattisesti huonontunut koronatilanne herättää ihmisissä paljon kysymyksiä. Tässä koottuna kysymyksiä ja vastauksia muun muassa altistumiseen, karanteeniin, koronarokotuksiin ja vallitsevaan tilanteeseen liittyen. Vastaajina pääasiassa Soiten infektioylilääkäri Marko Rahkonen ja lisäksi palvelualuejohtaja Jukka Aro. Osa vastauksista on poimittu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta.

Otetaanko altistuneelta aina koronanäyte ja jos ei niin miksi ei?

– Ei oteta. Oireettoman alkuvaiheen testi ei kerro voiko kuitenkin lähipäivinä sairastua koronaa. Testi otetaan kuitenkin altistuneilta lievilläkin oireilla.

Miten pitkään altistumisesta menee ennen kuin tartunta näkyy testissä?

– Tartunta voi näkyä testissä 1–2 pvää ennen oireiden alkua.

Voiko saada ensin negatiivisen tuloksen, mutta sitten tulos muuttuukin positiiviseksi?

– Kyllä voi. Parin päivänkuluttua uusi testi voi olla positiivinen.

Miksi altistuneen perheenjäsenet voivat jatkaa normaalia elämää? Eikö siihen sisälly riski?

– Altistuneen perheenjäsenet voivat jatkaa normaalisti, mutta jos altistunut kehittää oireet myös muu perhe jää kotiin.

Miten pitkä karanteeni on ja mistä se aletaan laskea?

– Karanteenin pituus on yleensä 14 vuorokautta ja se lasketaan viimeisestä altistumispäivästä.

– Jos perheessä joku sairastuu koronaan, tartuntatautilääkäri määrää hänet eristykseen ja muut viralliseen karanteeniin. Kun ensimmäinen perheenjäsen sairastuu, muiden perheenjäsenten karanteenin pituus on 14 vuorokautta. Aika lasketaan sairastuneen henkilön oireiden alusta. Jos tartunnan saanut on oireeton, aika lasketaan näytteenottopäivästä. (THL)

– Jos samassa perheessä toinen tai useampi henkilö sairastuu, karanteenia jatketaan. Tällöin aika lasketaan viimeisenä sairastuneen henkilön oireiden alusta. Jos tartunnan saanut henkilö on oireeton, aika lasketaan näytteenottopäivästä. (THL)

Saako koronakaranteenissa käydä kävelyllä oman pihan ulkopuolella?

– Saa. Voit mennä ulos, kunhan pidät yli 2 metrin välin muihin ihmisiin. Sen sijaan et saa mennä esimerkiksi työhön, kauppaan, apteekkiin, harrastuksiin tai yleisötilaisuuksiin, koska näissä paikoissa lähikontaktia on vaikea välttää. (THL)

Mikä ero on viranomaisen määräämällä karanteenilla ja omaehtoisella?

– Virallinen karanteeni on tartuntatautilääkärin viranomaispäätös. (THL)

– Jos olet ollut kontaktissa henkilöön, jolla on todettu koronavirustartunta, sinun on suositeltavaa noudattaa omaehtoista karanteenia, kunnes terveydenhuollosta otetaan sinuun yhteyttä. (THL)

Miten suuri todennäköisyys on sairastua, jos on tavannut sairastunutta, jolla ei ole oireita tai on oireita? Onko siinä ero?

– Yleensä oireinen esim. yskivä levittää enemmän virusta ympäristöön. Mutta myös oireeton voi levittää esim. puhuessaan pisaroita ympäristöön.

Voiko korona levitä ilmastoinnin kautta?

– Ilmavälitteisiä tartuntoja on havaittu sisätiloissa, joissa on heikko ilmanvaihto. Ilmavälitteisen tartunnan riskiä pidetään pienempänä kuin lähikontaktin aiheuttamaa tartuntariskiä. (THL)

Kuinka moni on ladannut BuddyCare -sovelluksen?

– Tällä hetkellä käyttäjiä n. 200 käyttäjää.

BuddyCare-mobiilisovellus helpottaa Soiten hoitohenkilökunnan työtä koronakaranteenissa olevien oireiden kyselyssä. Potilaisiin on myös oltu yhteydessä puhelimitse ja tietoja on kerätty manuaalisesti, mutta karanteenimäärien kasvettua kaikkia henkilöitä ei pystytä soittamaan päivittäin läpi. Jukka Lehojärvi

Miten suurella todennäköisyydellä ensimmäisen rokotuksen saanut voi sairastua?

– 1. rokoteannos vähentää riskiä sairastua oireiseen infektioon 50–70 % (2–3 vkoa rokotuksesta).

Voiko rokotettu tartuttaa muita tai saada itse tartunnan?

– Yhden rokotuksen saanut ei ole koronavirukselta suojassa, yhden annoksen jälkeen kahden kolmen viikon päästä alkaa jonkinlaista suojaa saada, mutta edelleen voi tartuttaa muita.

Voiko karanteenissa olevan rokottaa?

– Karanteenissa olevia henkilöitä ei rokoteta. On ehdottoman suositeltavaa, että heitä ei tule rokotuspaikoille.

Voiko vanhempi henkilö esim. yli 70-vuotias saada nyt rokotusajan, vaikka ollaan menossa jo 50-vuotiaiden rokottamisessa?

– Kyllä. Kaikki aikaisemmin rokotusvuorossa olevat voivat edelleen varata aikoja.

Voiko koronaan sairastunut saada rokotteen?

– Koronaan sairastuneet saavat noin puolen vuoden suojan. Heidän rokotusaikansa päätetään tapauskohtaisesti. Rokotusta suositellaan myös korona sairastaneelle, mutta rokotuksella ei ole kiire.

Myös kertaalleen rokotettujen täytyy edelleen noudattaa turvavälejä ja käyttää kasvomaskia suositusten mukaan. Clas-Olav Slotte

Pitääkö rokotetun noudattaa samanlaisia turvakäytäntöjä (esim. maskit ja turvavälit) kuin muidenkin?

– Kyllä pitää.

Voiko kaksi kertaalleen rokotettua tavata ilman maskeja ja turvavälejä?

– Maskeja ja turvakäytäntöjä suositellaan edelleen.

Miksi rokotukset etenevät eri tahdissa eli esimerkiksi Kalajoella ja Pietarsaaren seudulla on oltu Soitea edellä?

– Käsittääkseni molemmat kunnat antavat aikoja pidemmälle, eli itse rokotusaika voi olla 3–4 vkon päästä. Meillä aikoja annetaan 1–2 vkoa ja seuraavaan ikäryhmään siirrytään kun edellisen ikäryhmä rokotekattavuus on riittävällä tasolla. Eli Soitessa seuraamme rokotusasetuksen ikäperusteisen rokotuksen mallia samalla tavalla, toteutus vaan kunnissa eroaa.

Onko tarjolla henkistä apua, jos koronakriisin keskellä tuntee tarvitsevansa sellaistakin apua? Onko apua käytetty?

– Kyllä. Koronakriisin alussa 2020 keväällä perustettiin huolipuhelin, joka on edelleen toiminnassa. Siihen tulee edelleen viikoittain puheluja.

Onko tämän koronakriisin alkulähdettä saatu selville Kokkolassa?

– Tarkkaa lähdettä ei ole voitu selvittää.

Miten koti pitää siivota, jos yksikin perheenjäsen on sairastunut?

– Normaali kodin siivous tavanomaisilla pintapuhdistusaineilla. Huomio kosketuspinnoissa ja WC-tiloissa.

Miten työpaikoilla tulee toimia, kun tulee tietoon tartuntoja?

– Työpaikkojen tulee tutustua etukäteen ohjeeseen tartuntojen ehkäisystä Työterveyslaitoksen sivuilta. Hyvä on, mikäli mahdollista hyödyntää etätyön mahdollisuuksia ainakin osan työntekijöistä. Samoin taukotilat tulee olla turvaetäisyyksin ja riittävän väljät. Kahvi- ja ruokatauot tulee porrastaa. Erityisen tärkeä on nyt ettei työpaikalle tai kouluun mennä, jos on vähänkin oireita.

Jos tartuntoja kuitenkin tulee ollaan työpaikalle yleensä yhteydessä mahdollisten altistuneiden kartoituksen merkeissä. Tällöin kerrotaan yleensä myös toimintaohjeita.