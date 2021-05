Tiina Ojutkankaan kolumni: Sain lahjaksi elämän – Keliakiadiagnoosi voi muuttaa kaiken tavalla, josta aika harva tietää

Kun kuulin oman diagnoosini vuonna 1982, se oli työvoitto, suru ja ilo. Kun nuori ihminen on erittäin huonossa kunnossa sairaalassa, laihana kuin riuku eikä pysty kävelemään vaan joutuu pyörätuoliin, on normaalia, että läheisillä syntyy pelko. Huoli menetyksestä. Lääkärikin epäili ensin veritulppaa, sitten leukemiaa, kunnes luuydinpunktion ja muiden testien jälkeen selvisi, että oli kysymys jostain ihan muusta.

Olen ikuisesti kiitollinen sille lääkärille, joka keksi tuolloin aika harvoin tutkitun mahdollisuuden. Ehkä kyse onkin keliakiasta. Ja niin todella oli.

Nuorena olin tyytyväinen diagnoosista. Se oli lahja. Sain elää, kävellä, juosta ja nauttia elämästä. Sain diagnoosin sairaudesta, joka parani ruokavaliolla, jota olen noudattanut tarkasti kohta neljäkymmentä vuotta. Noihin aikoihin gluteenittomia tuotteita oli todella vähän kaupoissa. Itku pääsi ensimmäistä leipää leipoessa, kun taikina tarttui käsiin eikä leipä kohonnut.

Maailma on muuttunut ja tarjottavat sen mukana. Nykyään voi tilata pizzeriasta valmiin gluteenittoman pizzan. Oli ihmeellinen kokemus syödä ensimmäinen valmispizza vuosikymmeniin.

Ruokavalio on suhteellisen yksinkertainen, jos muu perhe sopeutuu siihen ja ei käytä liikaa aikaa sen valittamiseen, ettei saa ikinä syödä ruisleipää. Keliakia on asennelaji. Suurin ongelma ovat muut ihmiset, jotka säälivät "kun et saa syödä mitään" ja tekevät toisen ruokailusta ohjelmanumeron.

Surullista on se, että olin sairastanut useita vuosia tietämättäni yrittäen jatkuvasti hakea apua kummallisiin oireisiin, kunnes terveys romahti. Kansainvälinen keliakiapäivä tänään sunnuntaina (16.5.) nostaa esiin hoitamattoman keliakian vaikutuksia naisten terveyteen. Diagnosoimaton tai hoitamaton keliakia voi aiheuttaa tahatonta lapsettomuutta tai keskenmenoja. Sairauden kaikkia seurauksia ei pitkiin aikoihin tunnettu eikä välttämättä vieläkään.

Keliakiaa esiintyy Suomessa noin kahdella prosentilla väestöstä. Vasta noin kolmannes sairastavista on diagnosoitu. Sairautta esiintyy jonkin verran enemmän naisilla kuin miehillä. Vaikka sairaus tunnetaan nykyään hyvin, Suomessa arvioidaan olevan jopa 70 000 keliaakikkoa, jotka eivät tiedä sairastavansa.

Lapsettomuus on asia, joka muuttaa elämää, vaikka olisi niin hyvässä tilanteessa kuin itse olen. Minulla oli onni saada perhe uusperheen muodossa eikä tulisi mieleen surra biologisen yhteyden puuttumista. Jollain lailla auttaa, että biologiselle lapsettomuudelle saattaa olla selitys.

