Soitessa lauantaina 14 koronavirustartuntaa, karanteenissa jopa 400 henkilöä – Yksi koronapotilas sairaalahoidossa

Soiten alueella on todettu 14 uutta koronavirustartuntaa lauantaina. Tartunnat kuuluvat laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta. Karanteenissa on nelisensataa henkilöä. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Soitessa on todettu 56 tartuntaa kahden viikon aikana (tiedot päivitetty 13.5.). Ilmaantuvuusluku on 85 tartuntaa 100 000:ta asukasta kohti (tilanne 14.5.). Yhteensä tartuntoja on diagnosoitu 343.

Kannuksen Juhani Vuorisen koulun yläkoululaiset siirtyvät etäopetukseen ensi viikon ajaksi usealla eri luokalla todettujen koronavirustartuntojen ja altistumisten vuoksi. Koulu tiedottaa oppilaita ja vanhempia tilanteesta ja opetuksen järjestämisestä tarkemmin Wilman kautta.

Osa tartuntaketjusta lähteneistä koronavirustartunnoista on varmistunut koronaviruksen Intian variantiksi. Mahdollisten altistustilanteiden listaukseen ei lauantaina ole lisätty uusia paikkoja. Listaus kaikista mahdollisista altistumispaikoista löytyy Soiten koronasivustolta: https://korona.soite.fi/tilannekuva/.

Perjantaina kerrottiin, että Soite on lähellä leviämisvaihetta. Soite ei ole tiedottanut lauantaina, että alue olisi siirtymässä tai siirtynyt kiihtymisvaiheesta leviämisvaiheeseen.

Soite ohjeistaa, että vaikka henkilö on ollut mahdollisessa altistumispaikassa, oireettomana tämän ei tarvitse ottaa yhteyttä Soiteen puhelimitse. Riittää, että noudattaa koronasuosituksia eli vähentää lähikontaktien määrän minimiin ja välttää tarpeettomia kokoontumisia, huolehtii huolellisesta kasvomaskin käytöstä, kahden metrin turvaväleistä sekä käsihygieniasta. Mikäli lieviäkään oireita ilmenee, tulee varata aika koronatestiin.

Jos on ollut tekemisessä koronalle altistuneen kanssa mutta ei koronaan sairastuneen kanssa, voi seurata vointia kotona ja noudattaa koronasuosituksia. Mikäli on altistunut koronavirukselle, Soite ottaa yhteyttä.

Soite kehottaa kaikkia, joilla on vähäisiäkin koronaan sopivia oireita, hakeutumaan herkästi koronatestiin.

Useisiin mieltä askarruttaviin koronakysymyksiin vastaus löytyy Soiten koronasivustolta https://korona.soite.fi.

Vaasan sairaanhoitopiirissä vältyttiin lauantaina tartunnoilta. Kokonaismäärä on siten yhä 2 437. Kahden viikon ilmaantuvuusluku on 15 tapausta 100 000:ta asukasta kohti.

Vaasan sairaanhoitopiiri on ollut epidemian perustasolla vähän yli kaksi viikkoa.

