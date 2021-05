Lukijan mielipide: Elinvoimaa Merijärvelle

Merijärven velkaantuminen, muuttotappio, käytettävissä olevien määrärahojen väheneminen pakottavat kesän vaaleissa valittavan kunnanvaltuuston hakemaan uuden suunnan kehitykselle. Monella tapaa ajatellen olemme tien haarassa ja valintojen edessä.

Jatkammeko tiellä, joka johtaa lannistumiseen ja ajatukseen ”viimeinen sammuttaa valot”. Tiellä, jossa näköalana korostuu passiivisuus, uudistusten vastustaminen sekä päätöksiin liittyvä valitusherkkyys.

Kuljemmeko jatkossakin tiellä, jossa keskeistä on ajatus: ”Mennään siitä missä aita on matalin”. Tehdään päätöksiä yksimielisesti varovaisuutta korostaen. Tyypillistä tällä ajattelulle on rohkeuden puute ja uudistusten pelko. Kun aina on tehty näin, tehdään vastakin. Valitettavasti poliittiset kompromissit eivät ole aina parhaita ratkaisuja Merijärven tulevaisuuden kannalta.

Kolmas tie on ratkaisuja etsivä Ekokunta Merijärvi, joka innostaa päättäjiä ja kuntalaisia kehittämään kuntaa yhdessä ja yhteistyössä tosiasiat tunnustaen. Tämä tie ei ole helpoin kuljettavaksi, mutta se johtaa parempaan tulevaisuuteen palvelujen ja talouden kannalta.

Tällä tiellä lähipalvelut, sivistystehtävät, terveydenhuolto, eri ikäisten turvallisen arjen mahdollistaminen sekä elinympäristön kehittäminen ovat tärkeässä osassa päätöksentekoa. Toimintatavoissa ja johtamisessa korostuu virka- ja luottamushenkilöjohtaminen, asukas- ja asiakaslähtöisyys sekä palvelujen hyvinvointinäkökulma.

Tulevaisuutemme ydinajatus kotikunnan kehittämisessä olkoon ”Elämän makuista asumista”. Merijärven on oltava aktiivisempi verkostojen hyödyntäjä sekä innovatiivinen toimija elinkeinoelämän, kolmannen sektorin ja asukkaittensa kanssa.

Kehittämistarinassa korostuu kunnan rooli ennakoivana uudistajana ja mahdollisuuksien hyödyntäjänä. Heikkoudet on muutettava vahvuuksiksi ja olemassa olevia vahvuuksia on edelleen kehitettävä.

Tulevia kuntavaaleja ajatellen minulla on unelma Merijärven uudesta noususta ja elinvoimaa pursuavasta kotikunnasta. Unelman toteuttaminen vaatii tekoja, uutta päätöksentekokulttuuria ja rohkeutta hakea Ekokunta Merijärvelle parhaita ratkaisuja.

Merijärven tulevaisuus on omissa käsissämme.

Markku Jauhiainen

Yrittäjä

Merijärvi