Lukijan mielipide: Viimeistään nyt pitäisi herätä huomaamaan myös poikien ja miesten tasapuolinen kohtelu

Lokakuun yhdentenätoista vietetään kansainvälistä tyttöjen päivää monin ohjelmanumeroin. Toukokuun kuudentenatoista vietetään kansainvälistä poikien päivää. YK:n luettelosta tällaista päivää ei tosin edes löydy, joten sen huomioiminen on harvojen järjestöjen varassa.

Tarvitseeko poikia sitten huomioida erikseen? Suomessa koulupudokkaista suurin osa on poikia. Pojat kokevat enemmän koulukiusaamista.

15-vuotiaiden poikien lukutaito on enemmän kuin yhden kouluvuoden verran jäänyt tytöistä jälkeen. He jatkavat lukioon selvästi tyttöjä harvemmin, sillä ylioppilaslakin saaneista 58% on naisia.

Miehet ajautuvat useammin päihteiden käyttöön ja keskimäärin kuolevat nuorempana kuin naiset.

Julkisella sektorilla saattaa olla johtoryhmiä, joissa on lähes pelkästään naisia, vaikka tasa-arvolain mukaan viranomaisen ja jokaisen työnantajan tulee edistää sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. Jostain syystä yksipuolinen naisryhmä saa hyväksynnän, mutta miesryhmä ei.

Meillä on kaikilla ymmärrys siitä, että vanhemmat sukupolvet kasvoivat siten, ettei naisia juuri johtotehtävissä näkynyt. Asiat ovat onneksi muuttuneet. Korjattavaa edelleen naisten asemassa on, mutta viimeistään nyt pitäisi herätä huomaamaan myös poikien ja miesten tasapuolinen kohtelu.

Nuorten miesten ja naisten tasa-arvon eriytyminen on jo johtanut osaltaan syntyvyyden laskuun. Kainuun ja Etelä-Savon naiskato on todellinen ongelma. Yksinäisyys ja lukutaidon puutteet ovat surullinen ilmiö. Ääritapauksissa syrjäytyneiden nuorten miesten joukko on myös turvallisuusriski.

Tasa-arvon tulisi olla itsestäänselvyys ja sen pitää koskea myös miehiä. Ei poikien ja miesten vähättelyä tai syrjintää pidä hyväksyä sen enempää kuin tyttöjen ja naistenkaan. Rakenteellisia ongelmia ja ilmiöitä, jotka syrjäyttävät poikia pitää ihan yhtä lailla tutkia ja poistaa. Kouluopetus pitää saada tukemaan poikia, joiden biologisista syistä erilaiset haasteet pitää huomioida paremmin. Lukioon ja korkeakouluopintoihin hakeutumiseen pitää rohkaista poikia, jotta lukemaa saadaan tasattua.

Meidän jokaisen on muutettava asenteemme yksipuolisesta naisten oikeuksien vaatimisesta kaikkien oikeuksien vaalimiseen.

Hanna-Lea Ahlskog,

VTM, yrittäjä, kuntavaaliehdokas (kd.)

Kokkola