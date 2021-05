Lukijan mielipide: Kukkiiko valtionhallinnossa absurdit unelmat?

Pääministeri Marinin hallitus on onnistunut hyvin, mutta pääosin vain koronapandemian hoidossa, vaikka ulkorajoilla tapahtuva koronatestaus on ollut puutteellista.

Muuten Suomen päättäjillä näyttää menneen unelmat ja todellisuudentaju pahasti sekaisin ja tämä tulee saattamaan kuntien taloudet muutaman vuoden kuluttua tiukoille.

Muutamia esimerkkejä.

Hallituksen puoliväli- ja kehysriihessä 29.1.2021 tekemät linjaukset kestävyystiekartasta ovat absurdeja. On selvää, että jos esiin nostetut investoinnit ja suunnitelmat, kuten hävittäjähankinnat, sotalaivahankinnat, Helsinki-Tallinnan tunnelit, innovaatiopanostukset ja EU:n elpymisrahastopanostukset, yhteensä noin 35-40 miljardia toteutetaan, Suomen talouden kestävyystiekartta ei voi toteutua. Kun näin on, menetetään samalla sekä sosiaalisen että ekologisen tiekartan kestävyys.

Hallituksen tiekartta siitä (KP 3.5.2021), että liikenteessä päästäisiin v:n 2045 mennessä nollapäästöihin on mahdoton yhtälö, sillä liikenne ei voi koskaan olla täysin päätötöntä. Vähempipäästöistä kylläkin. Tätä mieltä näyttävät olevan myös KP-lehden haastattelemat asiantuntijat Puroila ja Lundström (KP 8.5.2021).

EU:n elpymisrahaston kaatuminen näyttäisi olevan Suomen etu, sillä jos maksamme rahastoon reilun 6 miljardia ja saamme vain n. 2 miljardia €, on diili niin huono, että järkevä liikemies ei sitä tekisi. Lisäksi tärkeimmät vientimaat Saksa ja Ruotsi ovat elpymisrahastossa suuria menettäjiä, joka johtaa viennin vaikeutumiseen ko. maihin, eikä se ole Suomen etu. Perusteet neuvotellun sopimuksen hylkäämiseksi ovat lisäksi niin hyvät, että uskottavuutemme sovitusta pitämiseksi vain vahvistuvat pelotellun menettämisen sijasta. Olemmehan saamassa puoli miljardia vähemmän kuin mitä neuvotteluissa on alun perin sovittu ja rahasto on EU:n perussopimuksen vastainen.

Kotimaisten polttoaineiden verotuksessa ja päästökaupassa on päästävä kaikkien osalta samalle viivalle. Puupolttoaineella ei ole veroa, eikä puuta poltettaessa syntyvästä CO2-päästöistä käydä päästökauppaa. Tähän tulee päästä kaikkien kotimaisten polttoaineiden osalta. Poltettaessa puuta CO2 päästöt ovat esim. turvetta korkeammat. Puun verottomuuden perusteena käytetään metsän uusiutuvuuden myötä syntyvää hiilinielua. Tämä hyvä, koska uutta puuta kasvaa keskimäärin n. 4-5 k-m3/ha.

Uusiutuvaa on myös tupeen kasvu. Turvesuo kasvaa noin tutkitusti 0,5-3 mm, eli n. 5-15 k-m3/ha, riippuen suon iästä, suotyypistä ja suon sijainnista. Turpeen vuosittainen kasvu onkin noin kaksinkertainen turpeen käyttöön nähden ja täten perusteet samankaltaiseen kohteluun puun kanssa ovat vahvat.

Ovatko Suomen metsien hiilinielut menossa EU:n yhteiseen ”kassaan”? Huhujen mukaan EU:ssa ollaan valmistelemassa sitä, että Suomen metsien hiilinielua ei laskettaisikaan enää yksistään Suomen hyväksi vaan se laskettaisiin koko EU-alueen hyväksi. Tämä on hälyttävää, sillä EU:n elpymisrahaston myötä siirretään jo Suomen veronmaksajien verorahoja muutamien Etelä-Euroopan maiden hyväksi.

Julkinen hallinto ei ole tosissaan CO2-päästöjen hillinnässä. Tätä väitettä vahvistaa se, että jo edellä kerrotut investoinnit tuovat valtaisasti CO2-päästöjä. Samoin tuulivoimaloiden rakentaminen aiheuttaa itse rakentamisesta syntyneiden CO2-päästöjen lisäksi tuulivoimalaa kohden noin 1,5-2 ha suuruisen metsäalueen menetyksen. Siis 6-10 k-m3 vuosittaisen puuntuoton, eli hiilinielun menetyksen per tuulivoimala.

Heikki Häyrynen

Kuntavaaliehdokas (kesk., sit.)

Nivala