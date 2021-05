Lukijan mielipide: Päätyykö Pietarsaaren Toriparkki lopullisesti kaupungin syliin?

Pietarsaaren kaupunginhallitus on maanantaina 10.5.2021 päättänyt puoltaa 948 000 € lainan takausta Pietarsaaren Toriparkki Oy:lle. Takauksen myöntäminen kaupunkikonserniin kuulumattomalle yhtiölle edellyttää, että kaupungilla on oltava päätösoikeus yhtiössä. Tämän uskotaan toteutuvan seuraavassa varsinaisessa yhtiökokouksessa. Lisäksi kaupunki on saamassa vastavakuutena ”konkurssikypsän” laitoksen panttikirjan sekä vuokraoikeuden.

Tarkoittaako tämä sitä, että ollaan taas yhtä askelta lähempänä tuon surullisen kuuluisan luolan päätymistä lopullisesti kaupungin ja sitä kautta veronmaksajien syliin. Niille verorahoille olisi kyllä tähdellisempääkin käyttöä. Esimerkiksi sosiaali- ja vanhuspalveluissa.

Tullakseen voimaan, pitää lainan takaus hyväksyä vielä Pietarsaaren kaupunginvaltuustossa.

Tukeeko tämä esitys/päätös RKP:n Pietarsaaren Sanomissa ollutta mainosta, jossa puheenjohtajan kuvalla mainostetaan: ”Hyvin hoidettu kuntatalous luo parhaat edellytykset kunnan toimivalle arjelle”.

Erkki Salmu

Kuntavaaliehdokas

PRO Pietarsaari-Jakobstad