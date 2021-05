Lukijan mielipide: Yrittäjän ei tarvitse selviytyä yksin

”Ja pahinta tässä on kestää se, ettei yhtään voi tietää, milloin tämä loppuu”. Olemme keskellä ennen kokematonta tilannetta ja monille on alkanut viimeistään nyt valjeta, ettei helppoa ratkaisua löydy. Me yrittäjät olemme tottuneet venymään ja selviytymään. Me vain yritämme ja yritämme, vaikka niskaa jomottaa, syke on korkealla ja unet ovat hukassa. Ihan vähällä ei anneta periksi, sillä olemme sitoutuneet täysillä yrittäjyyteen – omaan elämäntyöhömme. Ja nyt yhtäkkiä sekään ei riitä. Monilla on kokemus, että ”minulla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa, mitä tulevaisuudessa tapahtuu”. Tuohan ei ole hyvä tunne – se lannistaa ja estää ajattelemasta tulevaa.

Suomen Yrittäjät ry:n yritysbarometri 1/2021 kertoo, että Keski-Pohjanmaan alueella on tehty sopeutustoimia (mm. lomautuksia ja työaikajärjestelyjä) hieman vähemmän kuin valtakunnan tasolla ja koronan keskellä on rakennettu huomista panostamalla uusien palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen.

Samaan aikaan yrittäjät ovat huomanneet, että yrittäjän jaksaminen vaikuttaa yrityksen toimintaan ja se luonnollisesti kasvattaa kuormitusta – oman selviytymisen lisäksi on huoli yritystoiminnan jatkumisen mahdollisuudesta.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry:n ja Centria-amk:n toteuttamassa kyselyssä alueen yrittäjät kertoivat henkisestä kuormituksesta ja lisääntyneestä stressistä. Noiden kokemusten valossa ei ole ollenkaan kummallista, että 41 % vastanneista kaipasi lisää henkistä tukea jaksamiseensa. Kyselyjen luvut kertovat myös siitä, että jokaisen yrittäjän lähellä on toinen yrittäjä, joka kamppailee huolien ja jopa oman jaksamisensa kanssa. Mikä siis rikkoisi sen oletuksen, että yrittäjän on pärjättävä ja selvittävä yksin kaikista haasteista?

MAINOS - juttu jatkuu mainoksen jälkeen MAINOS - mainos päättyy

Yrittäjän huomista rakennetaan tänään! Siis juuri tänään, vaikka tuntuu, ettei pysty näkemään tästä hetkestä eteenpäin! Miten sen huomisen rakentaminen siis onnistuisi? Tärkein viestini on se, että yksin ei asioita kannata mietiskellä. Kuten em. kyselyjen tulokset kertovat, kukaan meistä ei paini yksin tämän haasteen kanssa. Yrittäjän on mahdollista saada monenlaista tukea tässä tilanteessa. Jos ei oikein itsekään tiedä, mihin suuntaisi tai mistä saisi apuja, niin kannattaa kysyä oman alueen Yrittäjäyhdistykseltä neuvoja – erilaisiin haasteisiin.

Keski-Pohjanmaan Yrittäjät ry on järjestänyt myös puhelinpäivystyksen, jossa voi jutella ammatticoachin kanssa ja etsiä yhdessä askelmerkkejä eteenpäin. Matka tulevaisuuteen alkaa yhdestä askeleesta!

Merja Hynynen

Johdon työnohjaaja ja coach