Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Kun korona leviää kulovalkean tavoin, on aika siirtyä seuraavaan vaiheeseen

Kun epidemia leviää kuin kulovalkea, on tilanne varsin kriittinen. Koronapandemian tähän asti vaikeinta vaihetta eletään juuri nyt Keski-Pohjanmaalla eli Soiten alueella.

Hyvältä vaikuttanut koronatilanne lähti räjähtämään käsin toukokuun alusta lähtien. Jokainen päivä tuo tullessaan uusia, huonoja uutisia. Keski-Pohjanmaalla on nähty perusvaihe ja kiihtymisvaihe. Suurin osa ajasta on saatu olla perusvaiheessa. Myös sairaanhoitopiireissä Pohjanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla ovat vaiheet tulleet ja menneet.

Soiten johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell totesi Keskipohjanmaalle lauantai-iltana, että "meidän silmin näyttää pahasti siltä, että ollaan leviämisvaiheessa". Se tarkoittaa sitä, että Soiten sisäinen koronajohtoryhmä kokoontuu sunnuntaina aamupäivällä. Se puolestaan päättää viranomaistyöryhmän koolle kutsumisesta. Viranomaisryhmä päättää alueen epidemiavaiheen määrittelystä.

Tämä pääkirjoitus kirjoitetaan ja julkaistaan sunnuntaina noin kello 8.30. Tässä vaiheessa voi sanoa niin, että ihme on, jos Keski-Pohjanmaan ei ole iltaan mennessä ilmoitettu siirtyvän leviämisvaiheeseen. Se on vakavin epidemialuokittelun kolmesta tasosta.

Koronatartunnat liittyvät pääsääntöisesti vapun laajaan tartuntaketjuun. Vapun jälkeen sairastuneita on tiedossa 85 ja karanteenissa on nyt noin 400 ihmistä. Johtajaylilääkäri on tällä hetkellä erityisen huolissaan nuorten keskuudessa leviävästä koronasta.

Keskipohjanmaa seuraa sunnuntaina tiiviisti koronatilannetta ja jakaa myös ohjeistusta maksuttomissa jutuissa verkkosivuillaan ja edelleen maanantaina printtilehdessä ja näköislehdessä kuten sunnuntainkin lehdessä. Viranomaiset hoitavat aivan varmasti omaa tehtäväänsä ja pitävät huolta siitä, että meillä ihmisillä on apua saatavissa.