Koronavirustilanne on heikentynyt nopeasti etenkin Kannuksessa, jossa Soiten päätöksellä perusopetuksen 4-9-luokan oppilaat siirtyvät etäopetukseen ensi viikon ajaksi. Kannuksen kaupunki määräsi etäopetukseen ensi viikoksi myös lukion kaikki oppilaat.

Nuoret ovat saaneet tartuntoja ja altistuksia oppitunneilla jo maanantaina 10. toukokuuta. Altistuksia on tullut lisää keskiviikkona ja vielä perjantainakin. Perjantaina yhdeksäsluokkalaiset olivat etäopetuksessa ja muut luokat lähiopetuksessa. Soite järjesti kaikille yhdeksäsluokkalaisille koronatestaukset perjantaina yläkoulun liikuntasalissa.

Karanteeniin on asetettu useita perusopetuksen ja lukion luokkia. Suurimmat tartuntamäärät ovat tällä hetkellä yläkoulun oppilailla. Iso joukko oppilaita ja myös opettajia on koronakaranteenissa. Altistuksia on tullut myös alakoululaisille ja mm. eritysoppilaille Pikkutakalon koulussa.

Kannuksen kaupungin varautumisryhmä kokoontui sunnuntai-iltana ja eniten keskustelua herätti esikoulun ja 1-3 -luokkalaisten etäopetus. Valmiusryhmä ei voi määrätä etäopetukseen näitä pienimpiä ikäluokkia.

– Vaikka kaupunginhallitus on delegoinut valmiusryhmälle valtaa, emme voi lähteä perusopetuslakia rikkomaan. Siellä todetaan, että niin sanotusti haavoittuvassa iässä olevia eli eskarilaisia ja vuosiluokkia 1-3 ei niin vain voikaan etäopetukseen siirtää. Tätä jouduttiin pohtimaan pitkään ja päädyttiin siihen, että suositellaan vanhempia hakemaan lapsille vapaata maanantaille ja tiistaille wilman kautta, Kannuksen kaupunginjohtaja Jussi Niinistö kertoo.

Etäopetuksen järjestelyihin ja ruokailun järjestämiseen liittyvistä asioista informoidaan perheitä myös Wilman kautta. Perheiden on hyvä varautua etäopetuksen jatkumiseen myös seuraavalla viikolla.

Päätökset etäopetuksen ja tilojen sulkemisen jatkumisesta tehdään torstaina 20.5.

Kannuksen kaupungin järjestämä harrastustoiminta jää tauolle. Vapaa-ajan tilat, myös uimahalli ja kuntosali, menevät kiinni kahdeksi viikoksi 30.5. saakka.

Kirjaston osalta siirrytään ns. kirjakassipalveluun eli kirjastosta voi hakea ennakkoon varatut lainat. Nopassa työpaja siirtyy etävalmennukseen ja asiakastapaamiset hoituu ajanvarauksella etäyhteyksillä. Nuorisotoimintaa ei järjestetä.

Niinistö toivoo, että etenkin nuoret ja nuoret aikuiset ottavat karanteenit tosissaan.

– Tilanne on huolestuttava, jos ei nyt herätä. Suurin vastuu on nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Meillä ei ole vielä riittävä rokotekattavuus. Virus voi levitä vanhemmille ikäluokille ja olla hyvinkin vaarallinen, hän muistuttaa.

Huolenaiheena on koko kesä ja sen tapahtumien kohtalo.

– Tässä on päässyt tautirypäs ryöpsähtämään ja nyt tehdään jarrutustoimia ensi viikon, ja todennäköisesti vielä seuraavankin viikon aikana. Toivotaan, että saadaan tilanne rauhoittumaan ja kesän sekä rokotusten edetessä päästään jopa kesätilaisuuksia järjestämään. Mutta jos me annamme tämän levitä ja tilanne menee ihan mahdottomaksi, niin sitten saamme unohtaa kaikki kesätapahtumatkin.

Keski-Pohjanmaa oli vielä pari viikkoa sitten koko Euroopan paras maakunta koronakartalla.

– Nyt ollaan leviämisvaiheessa ja koko Suomen huolestuttavimmassa tilanteessa. Käänne on ollut todella nopea. Maakunnan kokoon nähden näin paljon karanteeneja ja altistumisia on täysin poikkeuksellinen tilanne. Mutta sitten toisaalta tilanne pahenee kunnes se alkaa parantua, näin uskon.

Niinistö uskoo kuitenkin käänteen parempaan olevan mahdollista yhtä nopeasti kuin pahentuminenkin tapahtui.

– Kun olemme vähäväkinen maakunta, voimme saada näillä rajoituksilla ja omalla vastuullisella toiminnalla nopeasti myös korjaantumaan tilanteen. Se vaatii kuitenkin, että karanteeneja noudatetaan. Ei voida karanteenista lähteä kylille kavereiden kanssa. On ollut selkeitä karanteenirikkomuksia, se on todella huolestuttavaa.

Myöhään sunnuntaina tuli myös tieto, että Toholammin lukio ja yläkoulu jäävät etäopetukseen maanantaina.