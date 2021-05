Kitarakunniaa Novian opiskelijalle – Fredrik Fagerström voitti Erinomaisen solistin palkinnon pop & rock -sarjassa



Ammattikorkeakoulu Novian opiskelija Fredrik Fagerström voitti Erinomaisen solistin palkinnon pop & rock -sarjassa kansainvälisellä kitarafestivaalilla viikonloppuna. Online Collegiate Guitar Ensemble Festival järjestettiin virtuaalitapahtumana, ja mukana oli sellainenkin musiikkialan oppilaitos kuin Berklee College of Music och University of Southern California, joka on nostettu musiikkialan parhaaksi oppilaitokseksi koko maailmassa.