Pohjanmaan insinöörijärjestöjen edustajien mielipide: Tekniikka ja tutkimus ovat Suomen menestystekijät

Pohjanmaan alueella on tehty viime vuosina mittavia panostuksia uuteen tekniseen osaamiseen ja kehitykseen. Esimerkkeinä toimivat investoinnit akkutekniikkaan ja toisaalta esimerkiksi tuotekehitykseen. Tämä on juuri se malli, jolla Suomen tulee tulevaisuuteen suunnata.

Suomen talouden menestys on rakentunut kahdelle kivijalalle. Toinen näistä on tekniikka ja tekninen osaaminen, jota on ylläpidetty laadukkaalla insinöörikoulutuksella. Toinen ovat panostukset tutkimukseen ja tuotekehitykseen.

Menestys ei kuitenkaan voi jatkua, jos näihin ei edelleen investoida. Suomi on tutkimuspanostuksissaan tippunut maailman kärjestä keskitason alapuolelle. Uusia tuotteita, tuotantoa ja sitä kautta hyvinvointia ei synny, jos tki-panostuksia ei tehdä.

Pohjanmaan insinöörijärjestöt katsovat, että nyt on aika lopettaa juhlapuheet ja aloittaa määrätietoinen lisääminen sektorin rahoituksessa. Enempää tiekarttoja ei tarvita, tarvitaan konkreettisia tekoja.

Laadukas insinöörikoulutus on myös turvattava. Tämä tapahtuu turvaamalla laadukas rahoitus opetukselle ja toisaalta se, että koulutukseen hakeutuu ja valitaan motivoituneita opiskelijoita, joilla on perusedellytykset kunnossa. Matemaattisten aineiden opetukseen pitää panostaa, opetuksen laatua nostaa sekä asettaa koulutuksen sisäänottomäärät kestävälle tasolle.

Seppo Pihlaja,

varapuheenjohtaja,

Etelä-Pohjanmaan Insinöörit ry

Hannu Toivonen,

puheenjohtaja,

Merenkurkun Insinöörit ry

Pasi Herronen,

puheenjohtaja,

Kokkolan seudun Insinöörit ry