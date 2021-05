Soitella lupaava alkuvuoden tulos – Koronakustannukset kuitenkin syövät säästöohjelmassa saavutetut eurot



Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi on väliaikaisen hyvinvointialueen toiminnan puheenjohtaja.

Soiten toimitusjohtaja Minna Korkiakoski-Västi on väliaikaisen hyvinvointialueen toiminnan puheenjohtaja.

Soiten ensimmäisen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen tulos on 7,9 miljoonaa euroa, mikä on 2,1 miljoonaa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan enemmän. Jäsenkuntien maksuosuuksien kasvu on 5,1 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.