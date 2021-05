Huhtikuun loppupuolella nähty poliittinen myllerrys näyttää tältä erää laantuneen. Tapahtumien tuloksena jokainen voi näkemyksensä mukaan miettiä tarinan konnia ja sankareita tai pohdiskella, mistä kohtaa poliittista kenttää löytyy aito vastuunkanto ja mistä taas halu lyhytaikaiseen poliittisen hyödyntavoitteluun.

Tapahtumien jälkipyykki oli mediassa luonnollisesti runsasta. Keskipohjanmaassa (29.4.) ääneen pääsivät alueemme edustajat valtakunnanpolitiikassa. Oikeusministeri Henriksson kiitteli pääministerin roolia pitkittyneissä ja vaikeissa kehysriihineuvotteluissa. Elinkeinoministeri Lintilä taas valotti Keskustan näkemystä. Oppositiopuolue Perussuomalaisten kansanedustaja Peltokangas sen sijaan otti tapahtumiin kantaa hyvin misogyynisestä lähestymiskulmasta. Peltokankaan mielipiteet sinällään voisi helposti jättää omaan arvoonsa.

Ongelma on silti yhden poliitikon möläytyksiä laajempi. Mikään määrä poliittisten lasikattojen rikkomista ei tunnu tuovan kyvykkäillekään naispäättäjille sitä arvostusta, joka heille kuuluisi. Asenteet ja asenteellisuus niin politiikassa kuin osassa mediaakin tuntuvat istuvan yhtä lujassa kuin se sananlaskun "tuote" Junttilan tuvan seinässä. Ei ole vaikea kuvitella miten esimerkiksi maamme hallitusta ja pääministeriä kohdeltaisiin mikäli pääministerin etunimi olisi Sami eikä Sanna. Luultavasti ei puhuttaisi "kassapojasta", vaan ihailevaan sävyyn uutisoitaisiin siitä, kuinka nuori mies on onnistunut täyttämään suuret saappaat kriisin keskellä tms.

Mikään asiaton käytös tai puhe, jota sukupuolen perusteella tehty vähättelykin on, ei kuulu politiikkaan. Kaikkien osapuolien pitäisi pystyä näkemään mielipiteet ja kannanotot ilman ennakkoasenteita, riippumatta niiden esittäjän henkilöstä, sukupuolesta tai poliittisesta viiteryhmästä. On demokraattisen päätöksenteon kannalta tuhoisaa, mikäli osaavia ihmisiä ei saada valittua päätöksentekijöiksi siksi, etteivät nämä uskalla asettua ehdolle pelätessään julkista vähättelyä, nöyryytystä tai suoranaista vihapuhetta ja maalittamista.

Jos tulevissa kuntavaaleissa halutaan nähdä jokin valtakunnallinen teema, on se epäilemättä politiikan kielenkäyttö ja tulevien valtuutettujen kyky toimia yhdessä. Näitäkin asioita on meidän äänestäjien äänestyspäätöstä tehdessä hyvä pohdiskella. Jokaisesta puolueesta löytyy varmasti asialliseen dialogiin kykeneviä ihmisiä. Me valinnoillamme määrittelemme myös poliittisen keskustelukulttuurin suunnan.

Marko Karjalainen,

kuntavaaliehdokas (SDP sit.),

Kokkola