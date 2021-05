Keski-Pohjanmaan alueellinen COVID-19-viranomaistyöryhmä kokoontui sunnuntaina ylimääräiseen kokoukseen arvioimaan alueellista tilannekuvaa. Soiten alue päätettiin siirtää koronavirusepidemian leviämisvaiheeseen. Viranomaisryhmä suosittelee, että kaikki 2. asteen oppilaitokset Soiten alueella siirtyvät etäopetukseen. Tätä tahtoa on kunnissa noudatettu. Sen lisäksi yläkoulujen oppilaita on siirtynyt etäopetukseen muun muassa Kalajoella, Kannuksessa, Vetelissä ja Toholammilla. Kokkolan kaupungin laajennettu johtoryhmä linjasi asian osaltaan sunnuntaina.

Vapun jälkeen alkanut koronaepidemia Keski-Pohjanmaalla pahenee päivä päivältä. Maanantaina Soiten alueella tuli ilmi yhteensä 23 uutta koronatartuntaa. Vapun jälkeen tartuntoja on listattu Soiten alueella jo 124 kappaletta. Korona ja sen Intian variantti on yrittänyt levitä myös Kalajokilaaksoon, mutta tähän mennessä heikolla menestyksellä. Vapun jälkeen Kalajokilaaksossa on havaittu yhteensä kymmenen koronatartuntaa.

Kalajoki reagoi voimakkaasti

Antti Savela

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella Kalajokilaaksossa koronatilanne ei ole yhtä paha kuin Soitessa. Maanantaina ei ilmennyt yhtään uutta koronavirustartuntaa. Viimeisin on lauantailta Nivalasta. Vapun jälkeen Kalajokilaakson tautitapausten määrä on jäänyt kymmeneen.

Kalajoen kaupunki on reagoinut voimakkaasti saatuaan tietoon neljästä koronavirustapausta viime viikolta. Kaupunki ei kuulu leviämisvaiheeseen vaan lievimpään perustasoon. Reagoidessaan Kalajoki on tehnyt yhteystyötä Soiten ja Oyks:in viranomaisten kanssa.

Kalajoen kaupungin sivujen mukaan viime viikon loppupuolella Kalajoella on ilmennyt useita tartunta- ja altistusketjuja, joilla on yhteys Kokkolan tartuntaketjuihin. Tartuntoja on tapahtunut yksityistilaisuudessa ja perhepiirissä. Näistä on seurannut joukkoaltistumisia Kalajoen eri kouluilla. Himangalla on tapahtunut joukkoaltistumisia myös nuorison keskuudessa.

Kyseessä on ainakin osittain ns. Intian variantti, joka on erittäin helposti tartuttava.

Terveysviranomainen suosittelee omaehtoista karanteenia Merenojan yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaille, opettajille ja koulunkäynninohjaajille, Raumankarin yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaille, Kalajoen lukion oppilaille ja opettajille ja Raution koulun oppilaille, opettajille ja muulle koulun henkilökunnalle. Nämä koulut siirtyvät myös etäopetukseen.

Terveysviranomainen ei myöskään suosita yli 10 hengen yksityistilaisuuksia sisätiloissa. Ulkona yksityistilaisuuksien kokoontumissuositus on maksimissaan 20 henkilöä.

Lisäksi kaikki sisä- ja ulkotiloissa tapahtuva aikuisten ja lasten ryhmäharrastustoiminta keskeytetään.

Selänteen alueen vastaava tartuntatautilääkäri Marja-Riitta Knaappila puolestaan kertoo, että sitten viime viikon neljän tartunnan tilanne on vakaa ja rauhallinen.

Kallion terveyspalvelujohtaja Päivi Peltokorpi kertoo lauantaina Nivalassa tulleesta yhdestä koronatartunnasta. Sen johdosta 80 altistunutta on joutunut karanteeniin. Karanteeniin on joutunut Keskipohjanmaan vaikutusalueella jo toista tuhatta henkilöä.

Jo aiemmin Kalliossa oli tavattu yksi koronavirustartunta. Sen johdosta Jedu siirtyi Nivalan yksikössä etäopetukseen.