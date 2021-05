Kalajoella todettu maanantaina yksi uusi tartunta – Altistumisvaara kylpylä SaniFanissa ja hotelli Sanissa viime keskiviikkona

Kalajoella on todettu maanantaina 17.5. yksi uusi koronavirustartunta. Tartunnan saanut henkilö on ollut altistuskaranteenissa eikä uusia altistuksia ole syntynyt kyseisen tartunnan johdosta. Altistuneita on yhteensä noin 180.

Kylpylä SaniFanissa ja Kalajoen kylpylähotelli Sanissa on ollut keskiviikkona 12.5. henkilö, joka on myöhemmin todettu koronaviruspositiiviseksi. Mikäli olet vieraillut kylpylä SaniFanissa tai Kalajoen kylpylähotelli Sanissa keskiviikkona 12.5.2021, tarkkaile vointiasi, vältä tarpeettomia sosiaalisia kontakteja ja hakeudu koronatestiin vähäisistäkin oireista.

Lisäksi tiedetään, että ainakin noin 130 muuta henkilöä on altistunut koronavirustartunnalle. Taustalla on kaksi koronavirustartunnan saanutta oppilasta, jotka ovat saaneet tartunnan perhepiiristä. He ovat oireettomana altistaneet Kalajoen kouluissa ja Raution koulukuljetuksessa 11.-12.5. olleita oppilaita ja koulun henkilökuntaa. Kyseisten koulujen ja luokkien oppilaat on jo sunnuntaina määrätty varotoimena omaehtoiseen karanteeniin. Toimenpide on tehty laajamittaisena, koska kyseessä on todennäköisesti erittäin herkästi tarttuvaksi osoittautunut ns. Intian variantti. Lisäksi tällä varotoimenpiteellä mahdollistetaan tartunnanjäljitystyö siten, että samalla voidaan estää mahdollisten uusien tartuntojen syntyminen.

Julkisissa tiloissa tapahtuneita joukkoaltistumisia ei ole toistaiseksi syytä epäillä. Terveysviranomaisella on käsitys tartunnanlähteistä ja kuinka tartunnat ovat edenneet. Tartunnanjäljitys ja altistuneille ilmoittaminen on vielä kesken.

Yhteensä yli 50 henkilöä on jo asetettu altistuskaranteeniin. Altistumiset ovat tapahtuneet vapaa-ajanvietossa ja perheissä. Näiden altistuneiden osalta tartuntaketjut on saatu selvitettyä.

Tartunnanjäljitys ja altistuneille ilmoittaminen on vielä kesken, erityisesti Merenojan yhtenäiskoulun 7-9 luokkien osalta. Terveysviranomaisen suosittelema omaehtoinen karanteeni seuraaville ryhmille on edelleen voimassa: Merenojan yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaat, opettajat ja koulunkäynninohjaajat (altistuminen koulussa tai koulukuljetuksessa), Raumankarin yhtenäiskoulun 7-9 luokkien oppilaat (altistuminen tapahtunut vapaa-ajalla, tästä johtuen koulun henkilökunta ei ole altistunut), Kalajoen lukion oppilaat ja opettajat (altistuminen koulukuljetuksessa ja vapaa-ajalla), Raution koulun oppilaat, opettajat ja muu koulun henkilökunta (altistuminen koulussa).

Ylilääkäri Mervi Manninen pyytää kärsivällisyyttä yhteydenottojen suhteen.

– Tartunnanjäljittäjillä on mittava työ soittaa tiedossa oleville henkilöille. Tiedotamme Wilmassa sekä kaupungin verkkosivuilla ja Facebook-sivulla, kun tartunnanjäljitys on valmistunut. Mikäli et ole tuolloin saanut vielä yhteydenottoa ja epäilet itse altistuneesi, ole yhteydessä terveyskeskuksen ajanvarausnumeroon. Noudata siihen saakka omaehtoista karanteenia ja hakeudu testiin vähäisistäkin oireista.

Omaehtoisessa karanteenissa olevat eivät saa tavata muita kuin oman perheen jäseniä. Myöskään altistuneet, kuten esimerkiksi luokkakaverit, eivät saa tavata toisiaan. Vierailut omaehtoisessa karanteenissa olevien kodeissa eivät ole suositeltavia ja kaikkea ylimääräistä asiointia kodin ulkopuolella tulee välttää.

Negatiivinen testitulos ei päätä karanteenisuositusta.

Omaehtoisessa karanteenissa olevien perheenjäsenet voivat elää normaalisti, mutta heidänkin on suositeltavaa välttää tarpeettomia sosiaalisia kontakteja.

Koronarokotukset etenevät Kalajoella joutuisasti.

– Muistutamme, että rokote ei suojaa koronavirustartunnalta täysin ja suojan kehittyminen vaatii joitakin viikkoja. Varmempi suoja syntyy vasta tehosterokotteen saamisen jälkeen. Myös rokotteen saaneiden tulee hakeutua testiin, mikäli heillä on tartuntaan viittaavia oireita, Manninen toteaa.