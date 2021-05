Itsevarmana kohti finaalia – Kälviäläislähtöinen Eveliina Tikka on mukana syksyllä kisattavassa Miss Suomi -finaalissa



90-vuotisjuhlia viettävä Miss Suomi -kilpailu on tänä vuonna All Stars -kilpailu, johon on kutsuttu aiemmilta vuosilta tuttuja missejä. Eveliina Tikka oli mukana semifinaalissa vuonna 2017.