Soitessa 11 koronavirustartunnan päivä, ilmaantuvuusluku tiistaina 174 – Maanantaina alueella otettiin enemmän koronavirusnäytteitä kuin koskaan aiemmin

Soiten alueella on todettu 11 uutta koronavirustartuntaa tiistaina. Tartunnat liittyvät viime aikoina tiedotettuun laajaan tartuntaketjuun.

Noin 70 prosenttia viimeaikaisista tartunnoista on pystytty jäljittämään yksilötasolla. Noin 90 prosenttia tartunnoista voidaan kohdentaa tilaan tai tapahtumaan.

Yhteensä 14 vuorokauden aikana on todettu 135 koronavirustartuntaa. Ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä 174 tapausta 100 000:ta asukasta kohti. Keski-Pohjanmaan keskussairaalassa on hoidossa yksi koronavirustartunnan saanut potilas.

Maanantaina Soitessa tehtiin uusi ennätys koronavirusnäytteiden otossa, kun näytteitä otettiin yhden päivän aikana 917. Laboratorioanalytiikka on ruuhkautunut suurien näytemäärien vuoksi, mikä viivästyttää testituloksen saamista. Koronavirusnäytteistä noin 2,9 prosenttia on positiivisia.

Soite on täydentänyt altistumispaikkojen listaa. Perjantaina 14.5. Kaustisen raveissa kello 16.30–18 on voinut altistua koronavirukselle.

Kaikki mahdolliset koronaviruksen joukkoaltistumispaikat listataan nyt omalla sivullaan. Uusimmat altistuspaikat nostetaan myös etusivulle. Altistumispaikkoja täydennetään Soiten koronasivustolle tarpeen mukaan.

Soitessa ollaan tyytyväisiä siihen, että alueen asukkaat ovat käyneet aktiivisesti koronavirustesteissä. Soite muistuttaa tiedotteessaan, että drive-in-näytteenottoon ei saa tulla ilman ajanvarausta. Lisäksi jokaiselle testattavalle tulee varata oma aika sähköisen ajanvarauksen kautta tai puhelimitse. Esimerkiksi koko perhe ei voi tulla näytteenottoon, jos aika on varattu vain yhden perheenjäsenen nimissä.

Positiivisen testituloksen saaneelle soitetaan aina Soitelta. Negatiivisen testituloksen voi tarkistaa Omakanta-palvelusta.

Useisiin mieltä askarruttaviin koronakysymyksiin vastaus löytyy Soiten koronasivustolta.

