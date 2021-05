Keskipohjanmaan pääkirjoitus: Keski-Pohjanmaan koronakriisissä tarvitaan faktoja, ei huhuja – Myös viranomaisten on kerrottava asioista selvästi

Keski-Pohjanmaan koronakriisin yksi ikävä lieveilmiö on huhupuheiden runsas määrä. Kun haetaan syyllisiä siihen, mistä koronatilanteen järkyttävä heikkeneminen lähti liikkeelle, on keskustelun taso lähtenyt käsistä.

Koronatilanteen äkillinen ja nopea heikkeneminen on järkyttänyt ja suututtanutkin ihmisiä. On ymmärrettävää, että tieto sairastumisesta ja monien suunnitelmien lykkääntymisestä tuntuu ikävältä. Huoli läheisten ja omasta terveydestä on suuri ja huoli on todella normaali.

Keskipohjalaiset alkoivat jo luottaa siihen, että rokotukset etenevät, kesä tulee ja elämä normalisoituu. Jopa kesätapahtumista ja matkoista haaveiltiin. Euroopan paras koronatilanne kuulosti hienolta.

Moneen otteeseen osattiin todeta, että koronatilanne voi muuttua nopeastikin. Se on nähty useassa paikassa. Mitään nyt tapahtuneen ja tapahtuvan kaltaista ei kukaan osannut kuvitella. Koronatilanne on hyvin vakava eikä näytä rauhoittumisen merkkejä.

Keskipohjanmaa on pyrkinyt viime vuoden maaliskuusta lähtien kertomaan koronapandemiasta asiallisesti ja runsaasti. On tärkeä arvo pystyä välittämään ihmisille faktapohjaista tietoa vakavassa tilanteessa. Olemme koonneet tietoa viranomaisilta saaduista tiedoista ja haastatelleet ihmisiä heidän kokemuksistaan. Juttuja on tehty terveysnäkökulmasta, mutta myös talousasioista ja monista käytännön vaikutuksista.

Tässäkin tilanteessa sanon, että Soite on onnistunut erinomaisesti asiakkaille näkyvissä toimissa: koronan torjunnassa, testaamisessa, ihmisten neuvomisessa ja itse lääketieteellisissä ja terveydenhoitoon liittyvissä ratkaisuissa. Henkilökunta on venynyt käsittämättömällä tavalla.

Keski-Pohjanmaalla vapusta lähtien huonontunut tilanne on laittanut kaikki koville. Tällä hetkellä tuntuu jopa, että Soiten tiedottamisessa on aavistuksen verran sekavuutta, jota siinä ei aikaisemmin ole ollut.

Toukokuun alkupuolelta lähtien Soiten virallisissa kirjallisissa tiedotteissa on lukenut täysin selvästi, että nyt meneillään oleva koronaketju lähti liikkeelle vappubrunssista Kokkolassa. Johtajaylilääkäri Pirjo Dabnell on ilmaissut tilannetta hiukan kryptisemmin. Hän sanoo Keskipohjanmaassa, että virus "näyttää liittyvän vappubrunssille". Hän arvioi, että "alkulähdettä tuskin koskaan saadaan selville". Dabnell myös kehottaa keskittymään muuhun kuin syyllisten etsintään.

On selvää, että syyllisten etsiminen amatöörivoimin ei johda muuhun kuin pahaan mieleen ja vääriin syytöksiin. Monta "varmaa" tietoa ja sekin lainausmerkeissä, on ammuttu alas. Pahimmassa tapauksessa tilanne johtaa jopa oikeusjuttuihin, kun viattomia syyllistetään. Eikä kivittäminen auta ketään.

On kuitenkin inhimillistä ja normaalia, että ihmiset haluavat saada tietää, mitä on tapahtunut ja miksi koronaketjua ei ole saatu jäljitettyä. Kukaan meistä, ainakaan Keskipohjanmaa, ei halua sairastuneiden nimiä tai alkuperäisen koronalähteen nimeä lehden palstoille. Toimitus erottaa terveystiedot julkisista asioista.

Tapahtumien kulku riittävän yleisellä tasolla on kuitenkin kerrottava uskottavasti, että kaikki voivat tuntea olonsa turvallisiksi. Ei saa syntyä edes sellaista vaikutelmaa, että jotain jätetään kertomatta. Huhuja suitsitaan parhaiten asiatiedolla.

Nyt myös jokaisen oletuksia levittelevän pitäisi laittaa jäitä hattuun ja miettiä omaa suhtautumistaan. Samaa voi odottaa jokaiselta omassa toiminnassa suhteessa koronaan. Olemme vastuussa omista teoista ja ratkaisuista.