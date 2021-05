Tiistaina eduskunnassa hyväksyttiin paljon puhuttu elvytyspaketti. Vähemmälle huomiolle jäi, että samalla Suomi vahvisti EU-maiden neuvotteleman maatalouden tukipaketin seuraavaksi seitsemän vuoden ohjelmakaudeksi.

Ohjelmakaudella Suomen maatalous saa yhtä paljon maataloustukea kuin aiemmin. Tuki nousee 7 vuodessa yhteensä 400 miljoonalla eurolla, mikä ei ole paljon, kun vuosittain maatalous saa 1,7 miljardia tukea sekä EU:lta että Suomelta itseltään. Tuella turvataan maatalouden kannattavuus ja toisaalta se, että kuluttajat voivat ostaa kaupasta edullisia, terveellisiä ja puhtaita elintarvikkeita. Tuen pitäisi siis valua kuluttajahintoihin saakka. Paras tapa turvata suomalaisen maatalouden kannattavuus onkin ostaa kotimaista ruokaa, jonka hintaa tukipolitiikalla alennetaan.

Uudella ohjelmakaudella maatalouden tukea suunnataan yhä enemmän ympäristötoimia kannustavaan suuntaan. Ympäristökorvauksella korvataan kustannuksia, mitä ympäristönsuojelusta aiheutuu. Strategisesti muutos on suuri. Suomen liittyessä EU:hun 1995 lähtökohtana oli varmistaa, että maanviljelijät saavat riittävän toimeentulon pohjoisissa oloissa kilpailun kiristyessä. Uusien tuulien myötä huolena on, voidaanko varmistua siitä, että myös tuottajat saavat joka päivä leipänsä ruokapöytään.

Koko Euroopan unionin jäsenyyden ajan suomalaisen tilan keskikoko on noussut. Nykyään navetoissa lypsää keskimäärin 40-50 nautaa, ja nuorta karjaa päälle. Vaikka keskikokoa voi vielä kasvattaa, moni tila on jo kulkenut tehostamisen tien päätyyn saakka. Tiistaina kävi selväksi, että seuraavan seitsemän vuoden aikana ainakaan EU:n tukipolitiikan kautta kannattavuutta ei voida kohentaa. Ehkä nyt olisi kaupan ja viime kädessä suomalaisen kuluttajan aika tulla enenevässä määrin tuottajia vastaan.

Ajatellaanpa ympäristökysymyksistä niin tai näin, lienee saletti, että kotimaassa tuotettu ruoka on puhtaampaa ja ympäristöystävällisempää kuin kauempana pakattu elintarvike. Kuljetusmatkat ovat lyhyemmät ja kotimaiset viljelijät ovat sitoutuneet tuottamaan mahdollisimman pienillä kasvinsuojelumäärillä ja lannoitteilla rehua, jolla ruokitaan hyvinvoivia eläimiä. Varmin takuu hyvälle kotimaiselle ruoalle on joutsenmerkki. Sillä varustettu tuote on tehty Suomessa kotimaisesta raaka-aineesta.