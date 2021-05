Seuraan aktiivisesti Kokkolan kaupungin hankintamenettelyä ja tässä jälleen yksi esimerkki hankintasekoilusta:

Keskipohjanmaa-lehti kirjoitti näyttävästi tammikuussa 2020 Chydeniuksen koulun musiikkilaitehankinnoista. Hanke kilpailutettiin ja se ilmoitettiin kaupungin pienhankintaportaalissa Cloudiassa.

Kun paikallinen yrittäjä ei ollut tietoinen hankkeen ilmoittamisesta netissä jäi yritys kilpailutuksen ulkopuolelle.

Jos asia olisi jäänyt tähän, niin toiminnassa ei olisi ollut tältä osin moittimista, mutta kun hankinnasta vastaava virkamies (-nainen) todistettavasti, ikään kuin ”rangaistukseksi” antoi kiellon, että paikalliselta yrittäjältä ei saa pyytää tarjousta, niin silloin mennään laittomuuksien puolelle.

Kaupungin hankintaohje: ”Hankintaohjelmalla varmistetaan yritysten ja muiden yhteisöjen tasapuoliset mahdollisuudet tarjota tavaroita, palveluja ja rak.urakoita julkisten hankintojen tarjouskilpailussa”.

”Hankintojen kaikissa vaiheissa noudatetaan yleisiä oikeusperiaatteita, kuten avoimuutta, tasapuolista ja syrjimätöntä kohtelua sekä suhteellisuusperiaatetta."

Tässä rikottiin sekä hankintalakia että kaupungin hankintaohjetta.

Lisäksi tässä hankinnassa rikottiin hankintalakia myös siinä, että kaikkia tarjouspyynnössä mainittuja tuotteita ei hankittu kilpailun voittaneelta, vaan osa hankinnoista tehtiin hankintaohjeen vastaisesti nettikaupasta Saksasta yritykseltä, joka ei ollut kelpuutettujen tarjoajien joukossa. Toki ei laki, eikä hankintaohje kiellä hankkimasta tavaroita ulkomailta, mutta hankinnan taustat tulee selvittää tapauskohtaisesti ensin. Tätä selvitystä ei oltu tehty.

Tein kaupungille kirjallisen reklamaation em. hankintamenettelystä 7.4.2020. Kaupungin ylin johto käsitteli asiaa melkein vuoden. Loppulausunto tuli 18.3.2021. Lausunnossa ei myönnetä, että minkäänlaista virhettä olisi tehty.

Näin kaupungin johto hyväksyy hankintalain ja hankintaohjeen vastaisen menettelyn ja osoittaa käyttäytymisellään, miten paikallisen yrittäjän saamaan kohteluun reagoidaan.

Kokkolan kaupunki on saanut toistuvasti heikkoja arvosanoja yrittäjämyönteisistä gallupeista, eikä syyttä. Tällaisia esimerkkejä on useita. Tähän paikallista yrittäjyyttä syrjivään asenteeseen on tultava muutos.

Ei kuntaa ilman yrityksiä.

Kauko Kivilehto,

Kuntavaaliehdokas (kok.),

Kokkola