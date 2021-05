Kuntavaaliehdokkaan mielipide: Yrityksistä on pidettävä huolta

Istuskellessani junassa kohti Kokkolaa mietin kotikaupunkini taloudellista tilannetta ja sitä, että miksi Kokkola kaupunkina on lähes kriisikunta, vaikka meillä on maamme parhaita vientialan yrityksiä. Itse näen kuntapolitiikkaan pyrkivänä, että meidän on myös jatkossa turvattava päätöksenteolla tehtaiden säilyvyys ja toimintaedellytykset niin hyvin kuin se Kokkolassa kuntapolitiikan päätöksenteolla on mahdollista.

Näen asian myös siten, että meidän on huomioitava pienempienkin yrityksien tarpeet esimerkiksi kaavoituksessa ja rakennuspuolen joustavuudella lain sallimissa puitteissa sekä päätöksenteossa muullakin tapaa.

Jos ei meillä ole vahvaa yksityistä sektoria Kokkolassa, emme pysty tulevaisuudessa pitämään kiinni meidän laadukkaista julkisista palveluistamme, muun muassa oppivelvollisuuden pidennyksen kustannuslisäystä silmällä pitäen – muutoin kuin kovin verokorotuksin.

Teemu Koskela,

kuntavaaliehdokas (ps.),

Kokkola